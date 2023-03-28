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Коммерсантъ FM
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СБУ обвинила экс-президента «Мотор Сич» в блокировании передачи вертолета разведке

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в препятствовании передачи украинской разведке вертолета Ми-2 в апреле 2022 года. В сообщении ведомства имя подозреваемого не уточняется, но в этот период президентом компании был Вячеслав Богуслаев.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«В апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Руководитель предприятия … дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию»,— говорится в сообщении СБУ.

СБУ утверждает, что в соответствии с полученным распоряжением сотрудники завода сняли с вертолета лопасти и вывели из строя отвечающий за работу несущего винта механизм. Бывшему президенту «Мотор Сич» предъявили обвинения в препятствование деятельности украинской армии и других военных формирований.

24 октября суд в Киеве арестовал Вячеслава Богуслаева по делу о коллаборационизме и пособничестве России. По версии СБУ, «Мотор Сич» продавал российской госкорпорации «Ростех» авиадвигатели через компании в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В «Ростехе» заверили, что с «Мотор Сич» перестали сотрудничать еще в 2014 году.

Подробнее — в материале «Героя Украины заподозрили в работе на Москву».

Милена Костерева

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