Приток мозгов

Пермское ООО «ЭКСО Проперти» собирается к 2026 году построить в Свердловском районе лечебно-диагностический центр за 80 млн руб. и передать его в аренду иногородней клинике мозга. Контролируют компанию-инвестора депутат гордумы Даниил Морозов, предприниматель Максим Трубников и Денис Коногоров, сын бывшего председателя правления банка «Урал ФД» Андрея Коногорова. Свою инициативу они пока не комментируют, но претендуют на получение для нее статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Мнения членов городского совета по улучшению инвестклимата разделились: одни сомневаются, что компания, получив положенные при реализации ПИП льготы, выполнит свои обязательства, другие считают, что стоит довериться инициатору проекта.



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Как стало известно «Ъ-Прикамье», совет по улучшению инвестиционного климата при главе Перми на заседании 10 мая рассмотрел вопрос реализации на территории Свердловского района города инвестиционного проекта по строительству лечебно-диагностического центра. Инициатором проекта выступило пермское ООО «ЭКСО Проперти». Компания намерена построить на участке по ул. Пушкина современный двухэтажный центр площадью до 1,5 тыс. кв. м, в котором будет оказываться широкий спектр медицинских услуг. Объем инвестиций оценивается в 80 млн руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июле 2026 года.

«ЭКСО Проперти» претендует на присвоение своей инициативе статуса приоритетного инвестиционного проекта. Он позволит компании получить в аренду без торгов участок по ул. Пушкина, 30, площадью 769 кв. м, долевую собственность на который сейчас имеет город и один из учредителей ООО «ЭКСО Проперти» Максим Трубников. Инвестор также собирается задействовать для реализации проекта участки по ул. Пушкина, 30а и 32, площадью 504 и 916 кв. м соответственно. Эти два участка принадлежат господину Трубникову и двум другим совладельцам «ЭКСО Проперти» — Даниилу Морозову и Денису Коногорову.

По информации «Ъ-Прикамье», городской совет по улучшению инвестклимата поддержал присвоение проекту статуса ПИП. Окончательное решение будет принимать аналогичный совещательный орган краевого уровня.

В пресс-службе администрации Перми подтвердили, что проект ООО «ЭКСО Проперти» рассматривался на городском совете и был им поддержан.

Денис Коногоров, занимающий в «ЭКСО Проперти» должность гендиректора, отказался комментировать проект, сообщив, что компания будет готова сделать это позже.

ООО «ЭКСО Проперти», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Перми в 2006 году. Основным видом деятельности общества указано управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В 2007 году Росздравнадзор выдал компании бессрочную лицензию на медицинскую деятельность. Выручка «ЭКСО Проперти» в 2021 году составила 125 тыс. руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб. До 2021 года компанией единолично владела Людмила Коногорова. В 2021-м она перестала быть ее собственницей, и доли в уставном капитале общества распределились поровну между Денисом Коногоровым, возглавляющим «ЭКСО Проперти» с 2012 года, и Даниилом Морозовым. В марте 2023 года они снизили свое участие до 33%, еще 33% получил Максим Трубников.

У господина Трубникова есть еще несколько бизнес-активов в Перми: компания «Стабэкс групп» (деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации), по 50% долей в ООО «Юпитер» (аренда и управление недвижимостью), ООО «Синера» (разработка компьютерного ПО) и ООО «ИТ-Центрсервис» (обработка данных и предоставление услуг по размещению информации), 30% в ООО «ВС Инвест» (деятельность в области исполнительских искусств) и 20% в ликвидирующемся ООО «ИТ-групп» (деятельность по управлению холдинг-компаниями). Даниил Морозов — депутат Пермской думы, избрался в городской парламент в сентябре 2021 года по спискам «Единой России». Денис Коногоров — сын Андрея Коногорова, который занимал должность председателя правления АО АКБ «Урал ФД» и был членом совета директоров «Уралкалия», когда банк и предприятие контролировались российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым. Господа Морозов и Коногоров-младший другим бизнесом в настоящий момент не владеют.

Председатель комитета Пермской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный рассказал, что трое членов совета, в том числе он сам, воздержались при голосовании за рекомендацию присвоить проекту ООО «ЭКСО Проперти» статус ПИП. Он пояснил, что видит риск неисполнения инвестором данных им обязательств. По словам господина Бесфамильного, «ЭКСО Проперти» собирается не сама выступить оператором будущего центра, а планирует построить коммерческий объект и передать его в аренду медицинской организации — предварительно достигнуты договоренности с неким иногородним центром исследования мозга. «Если бы инициатором проекта выступила сама эта организация, либо участок под центр попросила бы какая-то пермская или федеральная медицинская сеть, которая и была бы его оператором, то уровень доверия был бы выше. В данном же случае договоренности с будущим арендатором есть пока только на словах, какие-либо гарантии отсутствуют. Может получиться так, что мы передадим землю, компания возведет объект и сдаст его в аренду другому оператору, который предложит более выгодные условия. В итоге у нас не будет ни медицинского центра, ни участка, который мы могли бы отдать под социально значимый объект или продать и пополнить бюджет»,— говорит господин Бесфамильный.

Председатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, поддержавший проект, считает, что стоит довериться компании. «Инвестор заверил, что построит специализированный центр с учетом всех медицинских требований, а также пожеланий конкретной клиники-арендатора, и в дальнейшем будет сохранять изначальное назначение объекта»,— отмечает господин Теплов. Он также полагает, что появление такого учреждения положительно повлияет на экономику города и края. «Если это будет, как заявлено, уникальный медицинский центр по изучению мозга и лечению его заболеваний, то его услугами, вероятно, будут пользоваться не только жители Пермского края, но и люди из других регионов. Соответственно, будет налажен экспорт медицинских услуг»,— поясняет глава реготделения «Деловой России».

Екатерина Артемова