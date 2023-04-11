«Гостеху» наводят порядок на входе

Минцифры намерено расширить свое влияние на финансирование расходов правительства на IT. Министерство разработало проект постановления правительства, детально описывающий переезд государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех», и планирует взять на себя полномочия проводить необходимые закупки за счет средств госпрограммы «Цифровая экономика». Де-факто, Минцифры в целях прекращения практики госзаказа повторяющих друг друга IT-систем намерено стать единым заказчиком подобного программного обеспечения. С одной стороны, такое решение позволит более эффективно управлять расходами, с другой — может ужесточить конкуренцию на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемое Максутом Шадаевым Минцифры намерено стать техническим заказчиком информационных систем для коллег по правительству

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемое Максутом Шадаевым Минцифры намерено стать техническим заказчиком информационных систем для коллег по правительству

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, в котором детально описан порядок взаимодействия ведомства с госорганами и внебюджетными фондами при создании, развитии и эксплуатации ГИС на платформе «Гостех». Документ является детализацией указа президента №231 «О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех"» от 31 марта 2023 года (“Ъ” писал о нем 4 апреля). В соответствии с проектом, министерство сможет при заключении соглашения о взаимодействии с ведомствами осуществлять закупки необходимых для этого товаров, работ и услуг в рамках бюджета, нацпрограммы «Цифровая экономика», при этом госорганы и внебюджетные фонды возьмут на себя функцию функционального заказчика, Минцифры — технического заказчика.

«Таким образом, органы власти будут выступать в роли заказчиков и давать требования к функционалу ГИСов, а закупать эти работы и следить за исполнением предлагается Минцифры. Такое решение позволит применять единые стандарты качества и типовые компоненты для систем. Это сэкономит средства и сократит время на перевод информсистем»,— сообщил “Ъ” источник, близкий к министерству. Минцифры сможет проводить такие закупки за счет своего бюджета — средства на это заложены в нацпрограмме, добавил он.

Как сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в настоящее время подготовлен план, предусматривающий перевод 59 приоритетных систем ведомств и субъектов РФ. Список будет уточняться в процессе межведомственного согласования. Отметим, что разработанный документ предполагает, что ведомство в течение 15 календарных дней после включения ГИС в план обязано заключить с Минцифры соглашение об информационном взаимодействии. В нем должны быть отражены, в том числе, порядок и срок подготовки технических заданий, порядок проведения закупки и приемо-сдаточных работ.

Для проведения закупок предполагается создать проектный офис с обязательным участием как минимум замруководителей ведомств и Минцифры, а также ответственных лиц поставщика (подрядчика, исполнителя). Это мера должна позволить координировать и контролировать деятельность участников процесса. «Если документ пройдет публичные обсуждения и будет одобрен правительством, рассчитываем, что механизм начнет действовать уже в этом году»,— сообщил “Ъ” источник, близкий к Минцифры. Технически это должно обеспечить единообразие требований к производителям госсистем, включаемых в «Гостех»,— сама платформа должна стать новой средой для цифровизации государства, призванной сократить госрасходы на создание ГИС за счет переиспользования модулей уже реализованных за госсчет IT-проектов.

Отметим, что аналогичный опыт уже есть, например, у Минстроя — переход части государственных строек в ведение публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» был нацелен на повышение эффективности освоения выделяемых средств за счет более глубокой и единообразной экспертизы ведомства и его «видения» строительных проектов в контексте всей государственной стройотрасли. Для рынка же создание единого технического заказчика в IT может повлечь за собой ужесточение конкуренции между поставщиками, что, впрочем, вероятнее всего, также является сопутствующим бонусом для Минцифры.

Венера Петрова