Картаполов: электронные повестки на военные сборы отправят в ряде регионов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что оповещение находящихся в запасе россиян о необходимости явиться на военные сборы будет проходить с помощью традиционных бумажных повесток. Отправка электронных повесток возможна лишь в ряде регионов, где есть «технические возможности» для этого, подчеркнул парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства»,— рассказал господин Картаполов (цитата по ТАСС). По его словам, повестки на военные сборы теоретически могут прийти россиянам и в электронной форме «там, где это позволяет техника, но в любом случае они пока будут дублироваться традиционным способом».

Также руководитель оборонного комитета Госдумы добавил, что тестирование системы электронных повесток будет проходить вплоть до осеннего призыва в российскую армию.

Сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Сколько россиян планируется отправить на военные сборы, не уточняется. Два пункта в указе президента не раскрываются и обозначены пометкой «для служебного пользования».

По закону на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и даже лиц, проходивших альтернативную службу. При этом установлен возрастной ценз: на сборы можно призывать рядовых и сержантов запаса в возрасте до 35 лет, младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет. Не явившимся на сборы грозит штраф до 3 тыс. руб.

Александр Кислов