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Новый трамвай повезет бесплатно

Первые 11 вагонов модели «Невский» почти на год станут шаттлами от «Ладожской»

В Санкт-Петербурге представили новый трамвай модели «Невский», разработанный специально для Санкт-Петербурга. К осени город получит 38 таких вагонов, и первые 11 с марта будут использоваться на маршруте № 30 в качестве бесплатных шаттлов после закрытия на капремонт станции метро «Ладожская». Эксперты отмечают достаточно высокую потребность города в двусторонних трамваях с учетом программы ремонта трамвайных путей.

Город до 2028 года получит 596 новых трамваев

Город до 2028 года получит 596 новых трамваев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Город до 2028 года получит 596 новых трамваев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне, после обкатки, журналистам и руководителям транспортного блока Смольного был представлен трамвайный вагон модели 71–932 «Невский», разработанный ООО «ПК "Транспортные системы"» по техническому заданию СПб ГУП «Горэлектротранс». Это двухкабинный и двусторонний трехсекционный низкопольный трамвай вместимостью 205 человек (включая 52 сидячих места), разработанный на базе трамвая «Витязь-М». По оценке экспертов, стоимость вагона составляет около 150 млн рублей.

Трамвай оснащен салоном с панорамным остеклением, усовершенствованной системой климат-контроля, мультимедийными информационными комплексами. Для повышения безопасности движения установлены системы кругового обзора и активной помощи водителю, а также интегрированная система автоматического стрелочного перевода. Кроме того, вагон отличается повышенной энергоэффективностью: за счет установки более мощных гелевых аккумуляторов запас автономного хода увеличился с 1 км (на предыдущих моделях) до 3 км, что позволит трамваю продолжить работу в случае обрыва контактной сети.

«На первом этапе эти трамваи будут использоваться при закрытии станции метро "Ладожская" для организации шаттлов и стыковки с "Чижиком". Это первые 11 вагонов, которые поступят в "Горэлектротранс" и встанут на этот маршрут. В дальнейшем эти трамваи будут использоваться там, где нет разворотных колец и когда какая-то часть линии будет на ремонте»,— цитирует ТАСС вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Генеральный директор ООО «ПК "Транспортные системы"» Александр Дубровкин назвал новый вагон уникальным технологическим решением, созданным специально с учетом инфраструктурных особенностей Петербурга.

Как ранее сообщала пресс-служба городского комитета по транспорту, трамвайный маршрут № 30 от станции метро «Ладожская» до «Площади Александра Невского» через «Новочеркасскую» будет введен на время капитального ремонта «Ладожской», который планируется начать с 1 марта. Предполагается, что шаттл станет бесплатным, трамвай будет ходить с интервалом 4 минуты. В целом пассажиров после закрытия «Ладожской» будут обслуживать 32 маршрута городского пассажирского транспорта.

В рамках разработанной в 2021 году программы развития городского электрического транспорта город до 2028 года получит 596 трамваев. С начала 2022 года Санкт-Петербург заключил с ООО «ПК ТС» два контракта на общую сумму 18,5 млрд рублей, в рамках которых до конца 2023 года в город поступит 130 трамваев.

По словам главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, с учетом «богатой» комплектации цена на эти трехсекционные трамваи выглядит вполне приемлемой. В связи с обширной городской программой ремонта городских трамвайных путей двусторонних трамваев городу может понадобиться и больше, чем уже закуплено. Кроме того, они могут стать эффективном решением, если возникнет вопрос возврата трамваев в центр города, считает эксперт.

Вячеслав Калашников

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