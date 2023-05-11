Полисы выросли на низкой базе

Крупные страховщики наблюдают резкий рост продаж полисов розничным клиентам в первом квартале 2023 года. При этом максимальный рост показало страхование от несчастных случаев, страхование имущества, а также моторные виды страхования — ОСАГО и каско. По словам экспертов, это связано с динамикой кредитования и эффектом низкой базы, которая поддержит рост продаж во втором квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ряд крупных страховщиков показал рост продаж полисов розничным клиентам в первом квартале 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года, следует из опроса “Ъ”.

При этом показатели компаний, входящих в банковские группы, росли быстрее иных страховщиков. Так, клиенты «Сбербанк Страхования» за январь—март приобрели около 3 млн полисов, что на 22% выше показателя прошлого года. Число полисов, проданных в «Совкомбанк Страховании», превысило 400 тыс. шт.— рост на 19%. Вместе с тем «Ингосстрах» продемонстрировал рост на 13% продаж полисов (более 7,7 млн шт.), «Зетта Страхование» — на 12%. В «Росгосстрахе» отметили, что количество заключенных договоров в первом квартале 2023 года примерно соответствует показателям за аналогичный период предыдущего года.

Такая динамика объясняет опережающий рост банковского канала продаж по сравнению с небанковским, считает президент ВСС Евгений Уфимцев. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин считает, что необходимо иметь в виду, в каком состоянии в этом периоде прошлого года находилась экономика. Прежде всего, в конце февраля—марте 2022 года практически полностью остановилось кредитование и, соответственно, резко сократились продажи связанных с кредитованием страховых продуктов — страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества физлиц, страхование каско автомобилей. Теперь по сравнению с низкой базой первого квартала прошлого года банковские страховщики быстро растут за счет восстановления кредитования.

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2023 года объемы портфелей кредитов начали восстанавливаться до значений 2021 года. В частности, объем портфеля ипотечных кредитов физлицам вырос на 4% и достиг 14,7 трлн руб., портфель автокредитов вырос на 3%, до 1,3 трлн руб., портфель потребкредитов увеличился почти на 3%, до 12,3 трлн руб.

Участники рынка рассказывают, что среди лидирующих сегментов по числу проданных полисов оказалось страхование от несчастных случаев, имущества, каско и ДМС. В частности, «Ингосстрах» показал рост продаж страховок от несчастных случаев на 49%, «РЕСО-Гарантия» — на 39%. Также в сегменте страхования имущества продажи полисов «Сбербанк Страхования» выросли на 40%, в «Ингосстрахе» — на 27%. В «РЕСО-Гарантии» выросли продажи полисов страхования домов на 27% и страхования квартир — на 24%. В «Зетта Страховании» рассказали об увеличении продаж полисов каско на 23%. В «Росгосстрахе» также отметили, что количество договоров страхования каско существенно выросло, но это не дает эффекта на сборах, поскольку увеличивается доля коробочных продуктов.

Евгений Уфимцев поясняет, что в марте 2022 года наблюдался резкий спад продаж легковых автомобилей. Однако впоследствии наблюдалось восстановление рынка. И в марте 2023 года объем продаж был существенно больше, чем годом ранее, что и могло стать причиной роста моторного страхования в первом квартале 2023 года, считает он. При этом на рынке ОСАГО складывается нестандартная ситуация — клиентов много, но не все они интересны страховщикам, отмечает независимый эксперт Кирилл Бобыльков. В результате компании, обладающие доступом к обширной клиентской базе, могут «выбирать» клиентов, формируя целевые предложения для тех, кто ожидаемо будет менее убыточным, отмечает он.

Эксперты ожидают, что во втором квартале продолжат лидировать те же сегменты. В лидерах по росту числа проданных полисов во втором квартале будет кредитное страхование, считает Алексей Янин. По его словам, это объясняется тем, что практически весь второй квартал 2022 года кредитование стагнировало, поскольку здесь еще продолжит действовать эффект низкой базы.

Юлия Пославская