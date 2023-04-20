Страховой рынок вырастет сдержанно

Несмотря на крайне позитивные прогнозы относительно развития страхового рынка в конце 2022 года, теперь эксперты ожидают замедления темпов роста до 7–9% в 2023 году. Наиболее динамичными будут сегменты страхования от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. Однако сдерживать общие темпы роста будет сегмент каско и ДМС. Эксперты предупреждают, что снижение реальных доходов населения усилит конкуренцию страховщиков во всех сегментах.
По итогам 2023 года страховой рынок может вырасти на 7–9% — до 1,96 трлн руб., следует из обзора «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). По мнению аналитиков агентства, драйверами рынка станут страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 13–14%), страхование жизни (10–15%) и ОСАГО (11–13%). По их мнению, поддержку сегментам окажет снижение во втором полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам накопительного и индивидуального страхования жизни, а также восстановлению тех сегментов страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. Но этот эффект будет оказывать влияние только в первом полугодии 2023 года. Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года.
Ранее эксперты были более оптимистичны и прогнозировали рост страхового рынка в 2023 году на 12%, до более чем 2 трлн руб. (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). Страховщики также согласны, что страховой рынок будет расти медленнее, чем ожидалось. По оценкам директора по рейтингам страховых компаний НКР Евгения Шарапова, в 2023 году рынок страхования в целом вырастет на 3–5%. Определяющим для итоговых показателей будет сегмент банковского страхования, рост которого окажется ниже ожидаемого ранее. В сегменте страхования от несчастных случаев, скорее всего, будет существенное снижение премий из-за сокращения комиссионного дохода, встроенного в страховой тариф, поясняет он.
Тем не менее начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков указывает, что драйверами роста, как и в 2022 году, останутся личные виды страхования — добровольное страхование жизни (рост на 10%) и страхование от несчастных случаев и болезней (10–12%).
Существенную положительную динамику могут показать кредитные виды страхования за счет низкой базы 2022 года, добавляет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
Другие сегменты будут заметно отставать. ОСАГО, хоть и с небольшим замедлением, сохранит набранный в 2022 году импульс в части роста страховых премий, примерно на уровне 6–8%, считает господин Попков. Кроме того, по его оценке, интерес граждан к страхованию имущества обеспечит умеренный рост на 6–7%.
В сегменте страхования юрлиц положительная динамика во многом будет обусловлена общеэкономической инфляцией — Евгений Попков прогнозирует рост сборов в пределах 5–6%. Впрочем, по оценке директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, страхование имущества юрлиц может вырасти на 15%. Драйверами роста страховых премий в реальном выражении будет выступать стремление клиентов к сохранению и сбережению своего имущества, адаптация продуктовых линеек страховых компаний к реализации наиболее востребованных опций страхования, указывает директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.
При этом в аутсайдерах окажется сегмент каско, который вырастет на 2–3%, оценивает «Эксперт РА».
Такая динамика премий будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. В каско с высокой долей вероятности формируется негативный тренд на снижение сборов до 15%, пессимистично оценивает господин Попков. Рынок каско упадет прежде всего из-за снижения продаж новых автомобилей, поскольку китайские бренды пока не успевают в полной мере заполнить нишу ушедших европейских брендов, поясняет руководитель блока агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова.
Снижение реальных доходов населения, отсутствие источников роста бюджетов на страхование будут факторами усиления конкуренции на рынке, в том числе со стороны компаний—членов крупных финансовых групп и цифровых посредников, резюмировала госпожа Никитина.