Доллар взяли в оборот

Американский доллар вновь стал самой торгуемой валютой на российском рынке, превысив биржевые объемы торгов китайской валютой. Доля доллара в общем обороте спот-рынка вновь превысила 40%. Этому способствует скупка валюты иностранными компаниями, которые получили разрешение от правительства РФ выйти из российских проектов. Но по мере их выхода спрос на доллар снизится и юань вновь вернет себе доминирующее положение на рынке, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Третий раз за неделю объем торгов долларом США превышает объем торгов китайской валютой. По итогам торгов четверга, 27 апреля, объем операций с американской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже составил почти 91 млрд руб. Это сопоставимо с показателем среды и на 3 млрд руб. выше результата по китайской валюте. Ранее, в марте, превышение объемов торгов юанем почти всегда превосходило показатели по доллару.

Высокая активность торгов долларом может быть связана с выходом иностранных компаний из российских бизнесов. «В современной ситуации периодически возникают волны выхода иностранного бизнеса из РФ, что порождает дополнительный спрос на валюты развитых стран. Соответственно, в апреле случилась очередная волна»,— отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В начале апреля стало известно, что Shell продаст свою долю в проекте «Сахалин-2» (27,5%) НОВАТЭКу за около 95 млрд руб., которые сможет вывести из России. К тому же правкомиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов испанской группы Inditex, а также сделку «Яндекса» с Uber.

При согласовании таких сделок устанавливаются внутридневные лимиты продажи валюты. В частности, как писал «Интерфакс», в случае сделки «Яндекса» с Uber правкомиссия ограничила дневные покупки валюты суммой $150 млн.

Поскольку конвертация рублевых средств происходит достаточно равномерно, поэтому, как отмечает Андрей Кочетков, на рынке не наблюдается резкого роста объемов торгов с долларом.

Текущие объемы торгов американской валютой в полтора раза ниже показателей начала месяца, когда стало известно о согласовании сделки по выходу Shell из «Сахалина-2». Вместе с тем резко вырос объем среднедневных сделок с долларом. Если в марте показатель держался ниже 4 млн руб., то в последние дни он уверенно превышает 5 млн руб.

Одновременно с этим участники рынка отмечают снижение спроса на юани. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова обращает внимание, что на этой неделе юань ослаб по отношению к доллару примерно на 0,5%. После отмены жестких трехлетних антиковидных ограничений инвесторы все еще опасаются, что экономика Китая быстро не восстановится. Этому способствовала неоднозначная макростатистика. Прибыль промышленных предприятий КНР по итогам первого квартала 2023 года продемонстрировала сокращение на 21,4% по отношению к прошлогоднему показателю. «Это оказало определенное давление на курс китайской валюты на глобальных рынках и дало свою проекцию на российский рынок»,— отмечает Марина Никишова.

Вместе с тем, по оценке банка «Зенит», снижение объема торгов юанем на российском рынке в последние дни носит временный характер и не является глобальной тенденцией. Этому будет способствовать как глобальный тренд на дедолларизацию российской экономики, так и временный характер оттока долларового капитала. «Большинство компаний, которые хотели или вынуждены покинуть Россию, уже сделали это. Прочие больше ориентированы на работу в новых валютных условиях с использованием национальных валют, включая рубль и юань»,— отмечает Андрей Кочетков.

Виталий Гайдаев