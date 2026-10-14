Следственный генерал стал судебным
Расследовавший «болотное дело» Андрей Стрижов возглавил службу дознания судебных приставов
Как стало известно “Ъ”, Андрей Стрижов, почти семь лет возглавлявший Главное следственное управление СКР по Москве, назначен руководителем управления по организации дознания Федеральной службы судебных приставов. Вместо генерал-майора юстиции ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Фактически отвечать он снова будет за следствие.
На должность начальника управления по организации дознания Федеральной службы судебных приставов Андрей Стрижов назначен указом президента Владимира Путина. Его данные размещены на официальном сайте службы, правда, пока без фотографии.
В 2025 году генерал Стрижов покинул должность начальника ГСУ СКР по Москве, которую в качестве и. о. занимал с 2018 года. Предполагалось, что он возгласит одно из управлений Генпрокуратуры, но в надзорное ведомство после перехода Игоря Краснова в Верховный суд его не взяли.
В следственных органах господин Стрижов работал с 2003 года, а известность получил во время службы в центральном аппарате СКР. С 2012 по 2014 год он был старшим следователем по особо важным делам в управлении по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ комитета. Затем год являлся заместителем руководителя управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны следственного главка.
Отметим, что в производстве этого управления находятся все резонансные дела, связанные с расследованием событий на бывших территориях Украины, а сейчас и теракты, совершенные ВСУ и украинскими спецслужбами в России. Кроме того, будучи следователем, Андрей Стрижов разбирался в обстоятельствах так называемого болотного дела, а также беспорядках на Хованском кладбище Москвы.