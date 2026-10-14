Следственный генерал стал судебным

В следственных органах господин Стрижов работал с 2003 года, а известность получил во время службы в центральном аппарате СКР. С 2012 по 2014 год он был старшим следователем по особо важным делам в управлении по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ комитета. Затем год являлся заместителем руководителя управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны следственного главка.