Внук диверсанта Павла Судоплатова стал подследственным

Подробности расследования пока не разглашаются, но, по некоторым данным, оно может быть связано с рабочей деятельностью родственника легендарного контрразведчика. Компания, где Петр Судоплатов сейчас входит в состав директоров, позиционирует себя как «профессиональный центр экспертизы и работы с рисками» и является одним из старейших игроков на рынке страховых брокерских услуг в современной России. Под разными названиями и брендами она осуществляет деятельность еще с начала 90-х годов, а в 2023 году фирма была приобретена членом королевской семьи Бахрейна Шейхой Дейей Аль Халифа и приобрела современное название.