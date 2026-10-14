Внук диверсанта Павла Судоплатова стал подследственным
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий члену совета директоров ООО «РК Страховой брокер» Петру Судоплатову. Внук легендарного генерала госбезопасности и диверсанта Павла Судоплатова является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственное управление ФСБ. Следователи не стали настаивать на более серьезной мере пресечения, обратившись в суд с соответствующим ходатайством в понедельник, 12 октября, которое было оперативно рассмотрено и удовлетворено.
Подробности расследования пока не разглашаются, но, по некоторым данным, оно может быть связано с рабочей деятельностью родственника легендарного контрразведчика. Компания, где Петр Судоплатов сейчас входит в состав директоров, позиционирует себя как «профессиональный центр экспертизы и работы с рисками» и является одним из старейших игроков на рынке страховых брокерских услуг в современной России. Под разными названиями и брендами она осуществляет деятельность еще с начала 90-х годов, а в 2023 году фирма была приобретена членом королевской семьи Бахрейна Шейхой Дейей Аль Халифа и приобрела современное название.
До последнего времени вопросов к господину Судоплатову не возникало, и он один лишь раз попал в поле зрения контролирующих органов в сентябре 2020 года, когда по прилете из Англии не разместил данные о прохождении им теста на COVID-19, за что получил штраф в 15 тыс. руб.