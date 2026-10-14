«Бредовая теория вдруг обрела статус новости»
Владимир Осипов — о слухах вокруг Винисиуса Жуниора
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Совершенно безумная теория появилась в интернете совсем недавно. Буквально в конце сентября этого года издание Marca рассказало, что в Бразилии болельщики всерьез обсуждают вариант замены звезды своей сборной Винисиуса Жуниора на двойника. В интернете началось сравнение старых и новых фото футболиста: оценивали всё — форму подбородка, волосы, небольшие шрамы.
Кто-то отмечал, что у нападающего не так ярко выделяется татуировка. По этой теории, Винисиуса похитили после чемпионата мира. Причастны к этому, естественно, ЦРУ и династия Ротшильдов (ну куда без них). А двойника вроде как наняли для исполнения рекламных контрактов. Но самое удивительное, что некоторые авторитетные агентства начали публиковать информацию, связанную с этой историей, и бредовая теория вдруг обрела статус новости.
Была даже информация, что Винисиусу придется делать тест ДНК. Конечно, в итоге ни одно из предположений не подтвердилось. Слабая игра спортсмена за сборную легко объясняется спадом, а прическа и борода — желанием найти новый стильный образ. Самое любопытное изменение в игроке — это его спокойствие. Болельщики отмечают, что Винисиус перестал скандалить. Но это тоже объяснить несложно: в свои 26 лет он подписал с мадридским «Реалом» новый контракт до 2032 года и теперь будет получать €24 млн за сезон. Причем это после уплаты налогов и не считая рекламных контрактов.
Но любители теорий заговоров слышать ничего не хотят, продолжая продвигать историю о похищении и даже возможном убийстве звезды. Похоже, пиар-службе футболиста пора подумать о новых вариантах заработка на рынке рекламы, ведь имя Винисиуса, несмотря на его посредственную игру, постоянно находится в топе новостей. По крайней мере, в Бразилии.