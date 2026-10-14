«Бредовая теория вдруг обрела статус новости»

Была даже информация, что Винисиусу придется делать тест ДНК. Конечно, в итоге ни одно из предположений не подтвердилось. Слабая игра спортсмена за сборную легко объясняется спадом, а прическа и борода — желанием найти новый стильный образ. Самое любопытное изменение в игроке — это его спокойствие. Болельщики отмечают, что Винисиус перестал скандалить. Но это тоже объяснить несложно: в свои 26 лет он подписал с мадридским «Реалом» новый контракт до 2032 года и теперь будет получать €24 млн за сезон. Причем это после уплаты налогов и не считая рекламных контрактов.