Мим и актер кино Анатолий Елизаров умер в Москве

Заслуженный артист РФ Анатолий Елизаров умер на 81-м году жизни, сообщил ТАСС. Тело актера нашли в его квартире на Серпуховском валу в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Елизаров в пантомиме «Морская новелла» в 1969 году

Фото: Б. Елин / РИА НОВОСТИ Анатолий Елизаров в пантомиме «Морская новелла» в 1969 году

Фото: Б. Елин / РИА НОВОСТИ

По словам собеседника агентства, причиной смерти актера стала сердечно-сосудистая недостаточность. «Елизаров перестал выходить на связь, родные забили тревогу и обратились в экстренные службы. Специалисты были вынуждены вскрывать дверь в квартиру актера»,— указал источник в экстренных службах.

Анатолий Елизаров родился в Ленинграде в 1943 году во время блокады. Творческий дебют актера состоялся на сцене Зеленого Театра в московском Парке культуры им. Горького — в программе студии «Мим». Позднее господин Елизаров стал мастером пантомимы мирового уровня: его работы получали награды на фестивалях в Чехии, Бельгии и Швейцарии, актерский талант отмечали Марсель Марсо и Жан-Луи Барро.

Анатолий Елизаров снялся в нескольких фильмах («Тысяча окон», «Ансамбль неудачников», «Экипаж», «Крик дельфина» и др.), ставил спектакли в театрах («Сфера», театр им. Моссовета и др.), преподавал во ВГИКе. В 1995 году Анатолий Елизаров стал Заслуженным артистом Российской Федерации.

Григорий Лейба