Доктора заглянут в душу

Терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров и врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств. Для этого Минздрав разработал программы переподготовки и повышения квалификации ?медработников по направлениям, связанным с психологической помощью. Эксперты считают инициативу полезной, но предупреждают, что таким врачам не следует слишком глубоко лезть в души пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помочь россиянам справиться с психологическими проблемами научат кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров, а также врачей других специализаций

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Помочь россиянам справиться с психологическими проблемами научат кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров, а также врачей других специализаций

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В конце 2022 года президент Владимир Путин заявил о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной для граждан. В марте 2023 года Минздрав предложил разрешить терапевтам и педиатрам переучиваться на психиатров за пять месяцев. А вчера Минздрав представил проект профессиональной переподготовки врачей по направлению «Диагностика психических расстройств». Эта программа состоит из трех учебных модулей: «Основы общей психопатологии», «Диагностика психических расстройств», «Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ». Курс занимает 72 академических часа; его смогут пройти терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, гериатры и врачи общей практики.

Также министерство разработало программы повышения квалификации по темам «Медико-психологическая помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации» (18 часов) и «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей» (36 часов). Предполагается, что за это время специалист освоит общие принципы психотерапии и психологического консультирования, когнитивно-поведенческую терапию и суггестивную психотерапию. Обучение смогут пройти педиатры и медработники с дипломом по специальностям «лечебное дело» при наличии подготовки в интернатуре (ординатуре) по специальностям «психиатрия» или «психотерапия». Либо те, кто прошли переподготовку по психиатрии или психотерапии, а также по клинической психологии.

В документе указаны «планируемые результаты обучения» — это оказание медицинской помощи по профилю «психиатрия», а также диагностика психических расстройств и расстройств поведения. В пояснительной записке говорится про необходимость «унификации содержания и организационно-методических форм дополнительного профессионального образования медицинских работников, осуществляющих оказание медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».

Психолог, соосновательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» (входит в Ultimate Education) Мария Данина считает проект важной инициативой. По ее словам, времени, отведенного на курсы, вполне хватит, чтобы получить общие представления о том, как работают с психическими расстройствами, и дать врачам понимание, когда пациента нужно направить к психологу. Однако о психотерапевтической помощи, оказываемой непрофильными врачами, речи идти не может: «Во-первых, режим работы с пациентами просто не позволяет применять такие инструменты. Во-вторых, в психотерапевтической этике существует запрет на двойные отношения, то есть специалисту нельзя быть одновременно в двух ролях».

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина отмечает, что терапевты, кардиологи и гастроэнтерологи чаще других сталкиваются с пациентами, страдающими от последствий внезапного или затяжного стресса. Зная основную картину клинических расстройств, они могут объяснить, например, что такое тревога и как она проявляется в телесности; как ЖКТ может реагировать на стресс; пояснить аспекты кардиофобии или ипохондрии; помочь пациенту отделить болезнь органа от дисбаланса в вегетативной нервной системе. «Мы, психологи, очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят пациенты от врача со словами: "Мне сказали, что надо к психологу, но зачем — не объяснили"»,— говорит госпожа Толстухина. По ее мнению, такая работа докторов может помочь пациентам уже на первой линии приема.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов соглашается, что подобные факультативные курсы полезны для врачей различных специальностей. Но лишь для того, чтобы заподозрить наличие психического нарушения, поставить предварительный диагноз и направить для более детального обследования и терапевтических назначений к узкому специалисту. «Полагаю, что аналогичные курсы по другим узким специальностям были бы полезны абсолютно всем врачам, работающим в первичном звене,— говорит господин Власов.— Что касается терапевтических навыков, то в данном объеме они могут оказаться не только бесполезными, но и опасными, так как могут усугубить течение психиатрического состояния. Что может привести к необратимым последствиям не только для пациента, но и подвергнуть риску для жизни и здоровья членов семьи, а также случайных окружающих людей».

Наталья Костарнова