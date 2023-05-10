Отопительный сезон в Петербурге окончится в полночь 11 мая

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало распоряжение об окончании отопительного сезона в городе. Регулярное теплоснабжение прекратится 11 мая в 00:00, сообщили в пресс-службе Смольного.

Переходный этап периодического протапливания не запланирован. Общая продолжительность отопительного сезона в этом году составила 220 дней. Решение о прекращении подачи тепла принимается после того, как среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов в течение пяти суток подряд. На решение также влияет прогноз погоды.

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