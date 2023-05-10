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Коммерсантъ FM
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Прокурор запросил три года условно для пенсионерки, оставившей записку на могиле родителей Путина

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения по делу пенсионерки Ирины Цыбаневой, обвиняемой в надругательстве над местами захоронения по мотивам политической ненависти (п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По данным следствия, в начале октября 2022 года женщина оставила записку с критикой в адрес президента Владимира Путина возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище. Ранее в судебных заседаниях она заявляла, что сделала это под влиянием эмоций, не отдавая себе отчета в происходящем. Сподвигли ее на такие действия новости о спецоперации, мобилизации и ядерной угрозе.

Во время прений прокурор заявил, что Ирина Цыбанева оставила записку, выражая протест против проводимой президентом РФ внутренней и внешней политики, в том числе использования вооруженных сил России. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства — хронические заболевания и раскаяние подсудимой, гособвинитель запросил для нее три года лишения свободы условно.

Сторона защиты отметила, что доверительница фактические не надругалась над могилой родителей президента, а записка носила непубличный характер.

На предыдущем заседании Ирина Цыбанева рассказывала: «Я ее (записку) свернула текстом вниз, чтобы не было видно. Она была очень маленькая. Чтобы это было все незаметно, я воткнула ее рядом с решеткой, чтобы она стояла как будто стебелек. Я думала, что никто ничего не заметит, потому что все скрылось травой». Адвокат попросила оправдать ее подзащитную и прекратить уголовное преследование.

Ирина Цыбанева вину признала частично: фактическую сторону преступления она не отрицает, однако не согласна с тем, что оставила записку по мотивам политической ненависти.

«Я не интересуюсь политикой, на митингах никогда не была и не собиралась ходить. После просмотра новостей меня накрыл страх. Мне было очень плохо. Я вообще не помню, как я это написала. Осознаю, что совершила неоправданный поступок. Прощу прощения, если мои действия могли кого-то ранить. Это была спонтанное действие, а не спланированная акция»,— сказала в своем последнем слове Ирина Цыбанева.

Приговор будет вынесен завтра, 11 мая.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург

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