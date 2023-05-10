Frank Media: Греф останется на посту главы Сбербанка еще на четыре года

Контракт главы Сбербанка Германа Грефа продлят на следующие четыре года. Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Вариант продления контракта также прогнозируют опрощенные изданием банкиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источник Frank Media, близкий к членам наблюдательного совета, сообщил, что смена директора Сбербанка не обсуждается. По словам еще одного собеседника издания, новая стратегия Сбербанка будет сконцентрирована на развитии технологий искусственного интеллекта. «При таком раскладе Греф остается»,— добавил он.

Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году. Его полномочия продлевались в мае 2019 года, когда за назначение на его пост отвечали акционеры банка. Позже опцию избрания президента Сбербанка передали наблюдательному совету.

В марте Герман Греф отказался отвечать на вопрос, будут ли продлеваться его полномочия на посту президента. «Давайте вернемся к этому вопросу позже, пока этот вопрос еще в повестке дня не стоит»,— сказал тогда он.

Олеся Павленко