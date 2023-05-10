В поджоге частного дома и гибели двух детей в Игринском районе Удмуртии подозревают экс-супруга хозяйки

В Удмуртии задержали 26-летнего жителя поселка Игра по подозрению в поджоге частного дома, в результате которого погибли двое детей. Им оказался бывший супруг женщины и отец малышей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по данным следствия, днем 9 мая нетрезвый мужчина пришел в дом на улице Железнодорожная и, дождавшись ухода женщины в магазин, поджег бумагу и положил ее на диван. В тот момент там находились их дети, а также гости бывшей жены — 19-летняя девушка, ее супруг и двухмесячный сын. Причиной для преступления стала личная неприязнь.

В результате пожара погибла 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Девушка и ее ребенок с ожогами различной степени доставлены в больницу. Напомним, в настоящее время их состояние оценивается как «удовлетворительное».

В рамках расследования назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и заключения его под стражу.