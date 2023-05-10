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Пострадавшая на пожаре в Удмуртии девушка и ее 2-месячный ребенок находятся в удовлетворительном состоянии

Состояние девушки и ее грудного ребенка, пострадавших при пожаре в Игринском районе Удмуртии, оценивается как удовлетворительное. Как сообщает в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, у пациентов диагностированы ожоги и ингаляционные травмы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время мама и ребенок находился в одной палате в Первой республиканской клинической больнице. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, пожар в частном доме по улице Железнодорожной в поселке Игра произошел вечером 9 мая. В результате трагедии погибли двое маленьких детей, матери не было дома. Пострадали 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, малолетнего» (п.п. «А», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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