Неонка от Сбера

Контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка может быть продлен еще на четыре года, то есть до ноября 2027 года, сообщило в среду 10 мая Frank Media со ссылкой на свои источники. И это несмотря на активные слухи начала года, что глава Сбербанка может лишиться должности. В качестве вероятных преемников назвали главу Минфина Антона Силуанова и советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но на фоне результатов Сбербанка, который, попав под санкции, смог по итогам 2022 года показать прибыль в 300 млрд руб. (больше всего банковского сектора), а на этот год запланировал увеличить ее в четыре раза, сохранение нынешнего руководителя выглядит абсолютно логичным.

Гораздо интереснее замечание одного из источников агентства, что новая стратегия банка будет сфокусирована на искусственном интеллекте (ИИ). Не секрет, что эта одна из любимых тем в банке. Уже к декабрю 2022 года 99% всех решений по кредитам физлицам там принимает ИИ. Кроме того, разрабатываются решения на основе ИИ для промышленности, медицины, образования, юридических услуг. В конце апреля Сбербанк представил собственную версию мультимодальной нейросети GigaСhat.

Между тем за рубежом, где гонка за ИИ началась несколько раньше, чем в РФ и продвигалась быстрее, в последнее время все чаще звучат голоса за ограничение этого направления. В конце марта даже появилось открытое письмо, которое подписали Илон Маск, Стив Возняк (один из основателей Apple) и еще более тысячи уважаемых людей, с требованием остановить разработки в области искусственного интеллекта. Его авторы всерьез опасаются, что ИИ может захватить мир.

Будет ли нейросеть Сбербанка через следующие четыре года работы его руководителя над развитием ИИ представлять угрозу для человечества, сказать трудно. Но пока, похоже, опасаться нечего. Как следует из описания, «архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness)… Благодаря этому нейросеть "Сбера" может… поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы».

Своим названием авторы модели отсылаются к описанной братьями Стругацкими в повести 1968 года «Сказка о Тройке» эвристической машине. Изобретатель Эдельвейс Машкин представил ее как «точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы». Протестирована машина была на вопросе, что за лампочка у нее внутри. «У мене внутре неонка», — уверенно ответило устройство. В этом диалоге был лишь один нюанс — машина была «не полностью автоматизирована». Печатал вопросы для нее и ее ответы сам изобретатель. Если NeONKA Сбербанка построена на принципах преемственности с «неонкой» Стругацких, этого ИИ человечество, видимо, может не опасаться.