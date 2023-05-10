После пожара с двумя погибшими детьми в Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «убийство»

По факту пожара с двумя погибшими детьми в поселке Игра в Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, малолетнего» (п.п. «А», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике. Напомним, пожар в частном доме по улице Железнодорожной в поселке Игра произошел вечером 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, в результате погибли двое маленьких детей: двухгодовалая девочка и четырехгодовалый мальчик, матери которых — 24-летней местной жительницы — в тот момент дома не было. Также пострадали находившиеся там в гостях 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок, их доставили в больницу с ожогами.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара.

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