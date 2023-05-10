Двое детей погибли при пожаре в поселке Игра в Удмуртии

Вечером 9 мая в поселке Игра на улице Железнодорожная загорелся частный дом. Пожар обернулся трагедией — погибли двое маленьких детей, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Предварительная площадь возгорания составила 80 кв. м. Всего к тушению привлекались 25 человек и 11 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и специалисты следственного управления СКР по региону.