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Двое детей погибли при пожаре в поселке Игра в Удмуртии

Вечером 9 мая в поселке Игра на улице Железнодорожная загорелся частный дом. Пожар обернулся трагедией — погибли двое маленьких детей, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Предварительная площадь возгорания составила 80 кв. м. Всего к тушению привлекались 25 человек и 11 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и специалисты следственного управления СКР по региону.

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