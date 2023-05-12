Завтрак на колесиках

У полуторагодовалого Миши из чувашской деревни Новое Изамбаево болезнь Гиршпрунга и синдром короткой кишки. Это по названию. А по сути у него из всего кишечника работает только 80 см. Мишу почти круглые сутки приходится кормить парентерально, то есть через вставленный в вену катетер. Чтобы просто прогуляться с мамой по коридору больницы, где он сейчас лежит, приходится везти за собой стойку с трубками и питательной смесью. Впереди долгое лечение и операции. А прямо сейчас, чтобы дождаться, пока за финансирование возьмется Минздрав, необходимы лекарства, расходники и ингредиенты для парентерального питания. Иначе Мише не продержаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миша очень слабенький, не может сесть, с трудом встает на четвереньки, кормят его внутривенно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Миша очень слабенький, не может сесть, с трудом встает на четвереньки, кормят его внутривенно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Мама Венера занимается готовкой, а Миша лежит на коврике в окружении двух старших братьев, Матвея и Макара. Первому шесть, второму четыре, играть с младшим пока не очень получается. Но они уже могут позаботиться о его душевном равновесии: стоит Мише заплакать, как один из старших быстро вручает ему что-то крайне интересное — например, мягкую игрушку или машинку.

— Они у меня молодцы. Когда я их прошу подежурить по младшему, они и между собой играют, и его не забывают. И никогда никакой ревности, хотя после рождения Миши у меня на них времени остается совсем мало,— говорит Венера.

Но так происходит в сравнительно легкие моменты Мишиной жизни. Таких моментов, к сожалению, пока немного. Все началось в ночь после родов. Венера Мишу уже покормила, но он что-то не засыпал, а животик вздулся. Потом началась рвота, и Мишу перевели из роддома города Канаша, ближайшего к Новому Изамбаеву, в реанимацию республиканской больницы в Чебоксарах. Что случилось, Венере в роддоме не объяснили. Она позвонила в больницу: «Справок по телефону не даем».

Что делать? Папа Александр, водитель, был в рейсе. Венера, когда смогла вставать, сама поехала в Чебоксары, добралась до главврача — и услышала только, что у Миши «состояние тяжелое, стабильное». И что визиты запрещены.

Я не буду долго рассказывать о ее мытарствах. Боюсь, что большинство из вас сами все это испытали: дозваниваешься в больницу, куда только что попал кто-то из близких, соображаешь лихорадочно, что делать, чем помочь. Лекарства? Приехать подежурить? А тебе сообщают температуру на момент утреннего обхода, потому что «другой информацией не располагаем». Еще в 2020 году посещения в реанимации вроде как разрешили, но всегда есть универсальный способ отказать — карантин.

Мишина болезнь раскрывалась перед его родителями постепенно. В отделении патологии новорожденных, куда ребенка перевели из реанимации, им сообщили, что у него тотальная форма болезни Гиршпрунга — то есть толстая кишка вообще не работает, по всей ее длине отсутствует перистальтика.

— Сказали, пусть маленько подрастет, тогда будем исправлять. А пока ее как бы выключили. Вывели наружу две стомы, из толстой кишки и из тонкой,— объясняет Венера.

Мишу выписали, несколько месяцев он провел дома, но теперь проблема возникла с тонкой кишкой: из-за острой инфекции и образования спаек большую ее часть Мише пришлось удалить. Оставалось 60 см (за год кишка подросла, сейчас ее длина — 80 см).

Опять Мишу выписали, и опять ненадолго. И без плана лечения. Венеру уверили, что «длину кишки оставили достаточную». Миша ел как все дети, развивался, рос, начал понемножку разговаривать — особенно с братьями. Но в декабре прошлого года почти перестал есть. Да и Венера видела, что с ребенком происходит что-то не то. Врачи в Чувашии посоветовали ей обратиться к московским специалистам, и Мишу положили в детскую больницу в Москве. Прежде всего надо было наладить парентеральное питание — ребенку просто не хватало еды, которую он получал через рот.

— Мишка любопытный, все ему хочется схватить и попробовать на вкус. Но очень слабенький, не может сам сесть, с трудом встает на четвереньки. Видно, что хочется ему ходить, но боится,— говорит Венера.

После того как Мише наладили систему парентерального питания, он заметно окреп. А Венера, которая сначала боялась, уже сама подсоединяет систему питания к катетеру. В дальнейшем, рассказали ей врачи, возможны операции по постепенной реконструкции кишечника. Но самая главная задача на ближайшее время — закрепить достигнутые успехи. Парентеральные смеси и все, что с ними связано, очень дороги. Через несколько месяцев, после привычной волокиты государство возьмет на себя их оплату. Но ведь Мишу надо хорошо кормить прямо сейчас.

Для спасения Миши Карманова не хватает 761 042 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Миши врожденная патология развития кишечника — болезнь Гиршпрунга, малыш перенес несколько операций. Теперь у него сформировался синдром короткой кишки. Мы наладили систему парентерального питания, и состояние Миши стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. С учетом возраста и варианта синдрома ребенку нужно длительное лечение в домашних условиях. Для этого ему по жизненным показаниям требуется парентеральное питание, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так Миша сможет получать необходимые для роста и развития вещества». Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 795 042 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 761 042 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Карманова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Миши — Венеры Владимировны Кармановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Алексей Каменский, Чувашия