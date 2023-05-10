Кубанские снеки начнут поставлять в Сингапур

Кубанское предприятие, производящее снеки, поставит пробную партию продукции в Сингапур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Название компании не уточняют.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Соответствующая договоренность была достигнута на международной выставке продуктов питания и напитков FHA Food & Beverage ASIA, в которой приняли участие 1,3 тыс. предприятий из числа лидеров отрасли.
Как рассказал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников, возможность представить товары на индивидуальном стенде у компании — производителя снеков появилась после победы в региональном конкурсе «Экспортер года».
Кубанский производитель представил на международной выставке более 12 линеек своей продукции, большая часть — натуральные снеки. Также это ягодная и яблочная пастила, фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, соки, яблочные сухарики, а также «твердый» мед.
Читайте нас в Telegram