Кубанские снеки начнут поставлять в Сингапур

Кубанское предприятие, производящее снеки, поставит пробную партию продукции в Сингапур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Название компании не уточняют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующая договоренность была достигнута на международной выставке продуктов питания и напитков FHA Food & Beverage ASIA, в которой приняли участие 1,3 тыс. предприятий из числа лидеров отрасли.

Как рассказал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников, возможность представить товары на индивидуальном стенде у компании — производителя снеков появилась после победы в региональном конкурсе «Экспортер года».

Кубанский производитель представил на международной выставке более 12 линеек своей продукции, большая часть — натуральные снеки. Также это ягодная и яблочная пастила, фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, соки, яблочные сухарики, а также «твердый» мед.

Андрей Пугачев

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