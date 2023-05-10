Переехавшие в Грузию на ПМЖ россияне хранят в банках страны около $1 млрд

Граждане России хранят на депозитах в грузинских коммерческих банках 2,42 млрд лари ($969,4 млн). Об этом сообщил Национальный банк Грузии (НБГ) в своем отчете о депозитах по состоянию на конец 2022 года. По действующим правилам, такой отчет публикуется раз в год.

В документе отмечается, что прирост депозитов россиян по сравнению с декабрем 2021 года составил 327%. При этом НБГ признает, что это связано с «большим потоком граждан РФ, переехавших в Грузию» на ПМЖ после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за прошедший год в Грузию переехали от 100 тыс. до 120 тыс. россиян. Точные цифры неизвестны, поскольку многие россияне живут в Грузии как туристы, а не в качестве резидентов.

По сумме депозитов в грузинских банках граждане РФ опережают всех других иностранцев. Так, если вклады россиян составляют 37% суммы 6,55 млрд лари — общего объема депозитов иностранных граждан, то вклады израильтян (2-е место) — лишь 8% (524 млн лари). На 3-м месте украинские граждане — 6% (393 млн лари).

НБГ сообщает также, что депозиты хранятся как в лари, так и в иностранной валюте, но не указывает доли вкладов в различных валютах.

Открыть счета в российских рублях в Грузии практически невозможно. Все операции с российскими рублями, в том числе переводы в рублях, запрещены приказом НБГ.

Если перевод из РФ осуществлен в долларах или евро, граждане РФ, в отличие от других иностранцев, могут получить деньги только в национальной грузинской валюте — лари (GEL). Лимит единовременно получаемой суммы — $2 тыс.

В отчете НБГ также говорится, что россияне хранят деньги в основном в двух крупнейших коммерческих банках — Bank of Georgia и TBC.

Руководство обоих банков по настоянию НБГ еще в конце прошлого года предупредило россиян, что при малейшем подозрении в нарушении ими западных санкций и осуществлении запрещенных трансакций их счета, в том числе депозитные, будут немедленно блокированы без предварительного уведомления. Причем в заявлениях банков не уточняется, смогут ли россияне получить на руки свои деньги с блокированных счетов.

Тем не менее граждане РФ доверяют деньги грузинским банкам, не желая хранить наличные в арендуемых квартирах или отелях.

О том, с какими ограничениями сталкиваются клиенты грузинских банков, читайте в материале «Ъ FM» «Грузия усиливает режим блокировки».

Георгий Двали, Тбилиси