Германия с 1 июня изменит режим приема документов для получения визы россиянами

Генеральные консульства Германии в России с 1 июня переходят на новый режим приема документов, необходимых для оформления национальной визы (пребывание свыше 90 дней) из-за повышенного спроса. Напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric станет нельзя. Необходимо будет внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.

Кроме того, с 31 мая визовые отделы генерального консульства Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений для выдачи виз. Обработка документов будет осуществляться только в немецком посольстве в Москве. «Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу. Однако из-за отправлений по почте следует учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений»,— говорится в сообщении.

С 12 сентября 2022 года Евросоюз приостановил облегченный визовый режим с Россией. Процедура подачи документов на получение шенгенской визы стала дороже, а страны ЕС получили право устанавливать свои визовые ограничения для россиян. Россияне, которые хотят получить немецкую визу, теперь должны подать выписку из банка, работающего в одной из стран Евросоюза. Помимо этого страховку россияне теперь должны оформлять только в европейских компаниях.

Милена Костерева