Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за ужесточения ввоза товаров в Россию из Казахстана стоимость бытовой техники подорожает на 12%

Российские дистрибуторы стали менять каналы поставок после того, как Казахстан сообщил об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. В результате смены маршрутов бытовая техника может подорожать на 10–12% для конечных покупателей. Об этом «Ъ» рассказали в логистических компаниях.

Бытовую технику по параллельному импорту в Россию стали ввозить из Китая, Киргизии и ОАЭ. По словам дистрибуторов, в новых условиях доставлять технику в страну будет невыгодно. Ужесточение контроля в Казахстане также осложнит ввоз техники из Узбекистана, отмечают источники «Ъ» на логистическом рынке. В результате ввозить в Россию технику мировых брендов будет невыгодно, эту нишу займут китайские производители.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на $2 млрд, до $26 млрд, сообщали в российской Торгово-промышленной палате. С 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых товаров в Россию. Власти страны заявили, что не позволят использовать свою юрисдикцию для обхода санкций против России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Холодильники меняют маршрут».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...