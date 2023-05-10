Из-за ужесточения ввоза товаров в Россию из Казахстана стоимость бытовой техники подорожает на 12%

Российские дистрибуторы стали менять каналы поставок после того, как Казахстан сообщил об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. В результате смены маршрутов бытовая техника может подорожать на 10–12% для конечных покупателей. Об этом «Ъ» рассказали в логистических компаниях.

Бытовую технику по параллельному импорту в Россию стали ввозить из Китая, Киргизии и ОАЭ. По словам дистрибуторов, в новых условиях доставлять технику в страну будет невыгодно. Ужесточение контроля в Казахстане также осложнит ввоз техники из Узбекистана, отмечают источники «Ъ» на логистическом рынке. В результате ввозить в Россию технику мировых брендов будет невыгодно, эту нишу займут китайские производители.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на $2 млрд, до $26 млрд, сообщали в российской Торгово-промышленной палате. С 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых товаров в Россию. Власти страны заявили, что не позволят использовать свою юрисдикцию для обхода санкций против России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Холодильники меняют маршрут».

Олеся Павленко