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Избирком предложил штрафовать за отсутствие данных о досрочной отставке депутатов

Избирательная комиссия Нижегородской области разработала поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон о выборах губернатора. Комиссия инициировала введение штрафов для председателей муниципальных представительных органов, если те в десятидневный срок не сообщат о досрочном сложении полномочий депутатов, следует из пояснительной записки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки потребовались из-за действия муниципального фильтра при отборе кандидатов на выборы губернатора. Необходимо упорядочить данные о депутатах, которые могут поддержать того или иного кандидата. Сейчас срок передачи информации о сложивщих депутатские полномочия законодательно не установлен.

За нарушения сроков передачи в избирком данных для реестра депутатов предложено штрафовать председателей представительных органов на 1 тыс. руб., за повторное нарушение – на 3 тыс. руб. Законодательное собрание Нижегородской области рассмотрит проект закона в мае.

Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. Действующий глава региона Глеб Никитин получил одобрение президента РФ Владимира Путина на выдвижение на второй срок.

Владимир Зубарев

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