Импорт угля в Индию в 2022–2023 финансовом году превысил 162 млн тонн

В 2022–2023 финансовом году (закончился 31 марта) импорт угля в Индию вырос на 30%, до 162,46 млн тонн, сообщает газета The Pioneer со ссылкой на соответствующий отчет. Согласно ему, закупки коксующегося угля за границей увеличились на 5,44%, до 54,46 млн тонн.

Только в марте импорт некоксующегося угля вырос на 10%, до 13,88 млн тонн против 12,61 млн тонн в том же месяце прошлого года. Импорт коксующегося угля упал на 16% и составил 3,96 млн тонн против 4,76 млн тонн, импортированных в марте 2022 года.

Издание пишет, что Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира. Однако часть потребностей в угле удовлетворяется Индией за счет импорта, потому что страна также является одним из основных потребителей сухого топлива. Что касается коксующегося угля — ключевого сырья, используемого в производстве стали — Индия по-прежнему сильно зависит от импорта, отмечает The Pioneer.

В условиях закрытия европейского рынка российский уголь, поставляемый через западные и южные порты, предназначается в основном для экспорта на рынки Китая и Индии. Российский экспорт в Индию с апреля 2022-го по январь 2023 года увеличился почти в четыре раза, свидетельствуют данные Минпромторга этой страны. Такой бурный рост в первую очередь обеспечили поставки нефти, угля и удобрений.

Подробности — в материале «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Лаура Кеффер