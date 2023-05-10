В минздраве Кубани прокомментировали информацию о дефиците вакцин от кори

В министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали сообщения о нехватки вакцин от кори в государственных поликлиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вакцинация против кори проводится по мере поступления в субъект. Краем получена очередная партия вакцины, проводится плановая вакцинация»,— рассказали «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Сообщения о нехватке вакцин от кори для взрослых стали появляться в СМИ. Так, жители Новороссийска пожаловались, что не могут привиться в местных поликлиниках.

Всего в Краснодарском крае планируют привить от кори 15 тыс. жителей, в том числе 10 тыс. взрослого населения. По данным вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, в регионе уже вакцинировали 16% от плана.

В апреле стало известно, что в Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 29.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

Наталья Решетняк

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