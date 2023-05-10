Сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко выпустили на свободу по УДО

Ангарский городской суд 10 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко, сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как сообщает пресс-служба суда, депутат заксобрания региона, лидер фракции КПРФ Андрей Левченко в июле 2022 года осужден по делу о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Суд с учетом поведения осужденного за весь период отбывания наказания решил Левченко А. С. освободить от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца. На этот срок на него будут возложены обязанности ежемесячно отмечаться в специализированном надзорном органе, не менять место жительства, не посещать увеселительные заведения в вечернее и ночное время»,— отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутском областном суде в течение 15 суток со дня вынесения. Андрей Левченко ранее 23 апреля обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано в принятии заявления.

Влад Никифоров, Иркутск