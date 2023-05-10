Компания Volvo анонсировала новый кроссовер EX30, который станет самым компактным электромобилем в линейке бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Volvo EX30

Фото: Volvo Volvo EX30

Фото: Volvo

Никакой информации о новинке нет. Судя по опубликованному тизеру, модель станет представлять собой уменьшенный вариант флагманского электрокроссовера Volvo EX90, но с менее мощными агрегатами и менее богатой отделкой и оснащением.

Детальная информация о новом Volvo EX30 будет представлена во время официальной презентации модели, намеченной на 7 июня. Напомним, премьера Volvo EX90 состоялась в конце 2022 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK