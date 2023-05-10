Депутат Госдумы призвала ограничить показ эпизода мультсериала «Гриффины» про Челябинск

Яна Лантратова, представляющая Челябинскую область в Госдуме (партия («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), считает, что руководству российских телеканалов следует «ограничить показ некоторых эпизодов» американского мультсериала “Гриффины”». В частности, имелась в виду последняя серия 21-го сезона, где Мэг Гриффин выходит замуж в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Яна Лантратова выразила недовольство тем, что в сериале в Челябинске «дома разрушаются, его жители пьют, читают газету “Россия вчера”, подвергаются воздействию радиации и заражаются “коровьей чумой”.

«Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности, - написала депутат на своей странице в социальной сети “Вконтакте”. – Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе».

Яна Лантратова считает «такие» мультфильмы «осознанной работой» против России, «информационной войной через художественные произведения». «В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки, - отмечает она. – Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов».