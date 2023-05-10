В Twitter появятся обмен сообщениями и голосовые звонки

Сервис микроблогов Twitter собирается внедрить новые функции обмена сообщениями, а также голосовых и видеозвонков. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск, а также уточнил, что сделать это можно будет без привязки номера телефона.

Обмен сообщениями в чатах добавят в ближайшие дни, они будут зашифрованы. Голосовые и видеозвонки добавят позднее, неизвестно, будут ли они шифроваться. О возможности отправки зашифрованных сообщений, длинных твитов и микротрансакциях Илон Маск впервые объявил в конце прошлого года — новые функции помогут миллиардеру создать «Twitter 2.0».

Ранее Илон Маск сообщил, что Twitter собирается удалять учетные записи пользователей, которые были неактивны в течение нескольких лет,— удаленные учетные записи будут архивироваться. Также в апреле 2022 года Twitter начал убирать галочки верификации у не оформивших платную подписку: по новым правилам сервиса верификацию могут получить только платные подписчики Twitter Blue стоимостью $8 в месяц.

Евгений Федуненко