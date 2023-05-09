Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей

Сервис микроблогов Twitter собирается удалять учетные записи пользователей, которые были неактивны в течение нескольких лет. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск, а также предупредил, что из-за этого пользователи могут увидеть снижение количества своих подписчиков.

Удаленные учетные записи будут архивироваться, однако Илон Маск не сообщил, как именно пользователи смогут получить доступ к своим удаленным аккаунтам. Согласно пользовательскому соглашению, аккаунты в Twitter должны быть активны раз в 30 дней, чтобы избежать удаления из-за бездействия. В апреле 2022 года Twitter начал убирать галочки верификации у не оформивших платную подписку: по новым правилам сервиса верификацию могут получить только платные подписчики Twitter Blue, которая стоит $8 в месяц. Также соцсеть запустила монетизацию пользовательского контента.

Евгений Федуненко