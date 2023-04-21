Twitter начал убирать галочки верификации у тех, кто не оформил платную подписку

По сообщениям американских СМИ, у многих пользователей Twitter исчезли специальные знаки верификации (так называемые синие галочки). Эти знаки раньше были, как правило, у известных личностей — политиков, артистов, музыкантов, а также у СМИ, компаний и организаций, чтобы пользователи понимали, что аккаунт действительно принадлежит данному лицу или компании. Теперь галочки останутся только у тех, кто оформил платную подписку Twitter Blue. Она стоит $8 в месяц.

Сначала сроком отмены галочек называлось 1 апреля, затем срок был передвинут на 20 апреля. Вчера специальные знаки верификации исчезли из аккаунтов Twitter многих известных пользователей — Опры Уинфри, Джастина Бибера, Ким Кардашьян, Билла Гейтса и др.

Новый владелец компании Илон Маск анонсировал отмену этих знаков еще в конце прошлого года, назвав такую систему устаревшей. «Через несколько месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным»,— написал в декабре господин Маск в своем Twitter.

Евгений Хвостик