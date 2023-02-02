«Известия»: ЦБ может разрешить небольшим банкам открывать корсчета за границей на постоянной основе

Небольшим кредитным банкам могут разрешить открывать корреспондентские счета за границей на постоянной основе. Подобная инициатива прописана в докладе Банка России о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Предложение выдвинула Ассоциация банков России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

В докладе отмечается, что некоторые небольшие банки могут взять на себя обязанности расчетных центров из-за санкций против крупных банков. При этом для небольших банков могут установить лимит на размещение денег за границей в размере доли от их капитала.

Банки с базовой лицензией могут открыть корсчета за границей до 31 декабря 2023 года. Некоторые кредитные организации уже воспользовались этим правом, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. При этом остатки на счетах в корсчетах в иностранных банках незначительны — к концу 2022 года они не превышали 1,4% от совокупного капитала банков с базовой лицензией.

Как пояснили «Известиям» в Ассоциации банков России, для банков с базовой лицензией открыть корсчета за границей довольно сложно. По оценкам экспертов, на это может уйти до полугода, поэтому разрешение на открытие корсчетов стоит сделать постоянным.

Летом небольшим банкам временно разрешили открывать корсчета за границей. Это произошло после того, как крупные банки утратили свои иностранные корсчета из-за санкций в ответ на военную операцию на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все банки в гости будут к ним».

Олеся Павленко