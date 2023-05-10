США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации»

Госдеп разработал агрегатор с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения «российской дезинформации», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, эта дезинформация касается военной операции на Украине. Какие-либо примеры он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Господин Блинкен заявил, что США «работают над решением масштабной проблемы дезинформации в интернете». «Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации и последующего обмена ею с партнерами по всему миру... Мы работаем с партнерами и научными кругами над достоверным выявлением фальсифицированных текстов, генерируемых российскими чат-ботами»,— сказал госсекретарь, выступая в неправительственной организации Freedom House (цитата по ТАСС).

В марте США в своей обновленной стратегии кибербезопасности назвали Россию, Китай и Иран угрозами. По версии американских властей, руководство России использует свои кибервозможности для «дестабилизации и вмешательства во внутреннюю политику демократических государств по всему миру». В качестве примера приводились хакерские атаки с использованием вируса NotPetya, а также кибератаки, проводившиеся параллельно с развитием конфликта на Украине в 2022 году.

Лаура Кеффер