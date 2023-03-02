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Коммерсантъ FM
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США назвали Россию, Китай и Иран угрозами в новой стратегии кибербезопасности

Администрация президента Джо Байдена опубликовала новую Национальную стратегию кибербезопасности США. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Белого дома.

В обновленной концепции авторы проекта переосмыслили подходы к работе в киберпространстве с учетом «базовых американских ценностей» (уважение к правам человека, доверие к демократическим институтам, экономическое процветание и пр.), указано в анонсе к документу.

Среди прочего новый подход предусматривает сосредоточенные действия американских властей по пяти основным направлениям:

  • защита критической инфраструктуры;
  • мобилизация рыночных сил для обеспечения безопасности и устойчивости;
  • стратегические инвестиции;
  • международное партнерство;
  • а также ликвидация субъектов, несущих угрозу.

В числе таких угроз упомянута и Россия. «Правительства Китая, России, Ирана, Северной Кореи и других автократических государств с ревизионистскими намерениями агрессивно используют передовые киберсредства для достижения целей, которые противоречат нашим интересам и общепринятым международным нормам. Их безрассудное пренебрежение верховенством закона и правами человека в киберпространстве угрожает национальной безопасности и экономическому процветанию США»,— указано в стратегии.

Авторы концепции утверждают, что руководство России использует свои кибервозможности для «дестабилизации и вмешательства во внутреннюю политику демократических государств по всему миру». Концепция гласит, что Россия остается «постоянной киберугрозой», поскольку последовательно совершенствует возможности в части «кибершпионажа», «кибератак» и «дезинформации».

В качестве примера «злонамеренной политики РФ в киберпространстве» упоминаются хакерские атаки с использованием вируса NotPetya, а также кибератаки, которые проводились параллельно с развитием конфликта на Украине в 2022 году.

Ранее Минюст США выдвинул заочное обвинение в хакерстве шести россиянам. Ущерб от их атак, по версии Вашингтона, превысил $1 млрд только для США. Позднее российских хакеров публично обвиняли в атаках на почтовую службу Великобритании и энергетическое агентство Италии.

Григорий Лейба

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