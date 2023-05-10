Пермский завод пиломатериалов более чем в семь раз увеличил чистую прибыль

ООО «Красный Октябрь», управляющее одноименным деревообрабатывающим заводом в Перми, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 406,9 млн руб. Предыдущий год «Красный Октябрь» завершил с выручкой 1,5 млрд руб. и прибылью 49,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Гендиректор предприятия Александр Суслопаров пояснил, что такие финансовые показатели — результат перераспределения денежных потоков между юрлицами группы. «Рост прибыли ООО “Красный Октябрь” обусловлен тем, что мы сконцентрировали на нем денежные потоки в связи с реализацией компанией инвестпроекта по созданию производства шпона и фанеры, которое мы готовимся запустить в этом году»,— рассказал господин Суслопаров. В целом, по его оценке, финансовое положение завода и всей группы компаний в прошлом году было стабильным. «Может быть, мы сработали не так хорошо, как в 2021 году, который для всей лесной отрасли был рекордным. Но каких-то глобальных проблем в прошлом году мы не зафиксировали, и, в общем, отчетность это подтверждает»,— считает руководитель «Красного Октября».

«Красный Октябрь» является деревообрабатывающим предприятием полного цикла. Выпускает доску для деревообработки, строительства, черновых работ и хозяйственных нужд, а также топливные гранулы, дрова и прочую сопутствующую продукцию. О планах завода запустить производство шпона и фанеры из березового сырья стало известно в 2021 году, общий бюджет проекта тогда оценивался в 2,8 млрд руб.

Ранее продукция «Красного Октября» поставлялась в 30 стран. Основной объем экспорта (25% — по данным на 2020 год) приходится на Китай, страны Бенилюкса (16%), Германию (14%) и Прибалтику (8%). В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России. Правительство РФ, со своей стороны, также запретило вывозить из страны некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых — все страны ЕС, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие.