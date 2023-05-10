В Иркутской области потушили пожар в трех садоводствах и детском лагере

В Иркутской области ликвидирован пожар на территории трех садоводств и детского оздоровительного лагеря в Усольском районе, сообщило региональное управление МЧС ТАСС. Площадь пожара составила 996 кв. м.

Пожар произошел накануне во второй половине дня. Загорелись 24 дачных строения и четыре корпуса детского лагеря «Стар», который не работал с 2014 года. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Причина не уточнялась.

В ряде российских регионов уже несколько дней бушуют пожары. В некоторых областях Урала введены режимы чрезвычайной ситуации. В Курганской области, по данным ТАСС, погиб 21 человек, возбуждено семь уголовных дел.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огонь привел к делам».

Леонид Уварчев