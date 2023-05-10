Рынок труда не поддержал оптимизма частного сектора

В Минэкономики фиксируют заметное улучшение помесячной динамики ВВП — до плюс 1% месяц к месяцу в марте с учетом сезонности (минус 0,3% в феврале). Подскок экономической активности в марте предполагали и опережающие индикаторы — композитный индекс PMI S&P Global (отражает деловую активность частных компаний в индустрии и услугах) в РФ еще в феврале сделал рывок до 53,1 пункта с 49,7 пункта в январе (значения выше 50 означают рост), достиг 56,8 пункта в марте и, как и другие опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 4 мая), откатился в апреле к 55,1 пункта. Впрочем, деловая активность остается на одном из трех пиков, зарегистрированных PMI с 2013 года (см. график), а авторы оценок в апреле фиксируют: ее бурный рост сделал скорость создания рабочих мест в частном секторе максимальной с мая 2011 года. В Минэкономики при этом замечают, что основной импульс восстановления экономики в феврале—марте прежде всего исходил из обработки, где быстрее всего росла металлургия. Чуть меньший, но устойчиво положительный вклад в него вносили общепит, оборот розницы и АПК, в марте к ним добавилось машиностроение (рост за месяц с учетом сезонности на 10%).

На основе отраслевых данных Росстата о динамике зарплат аналитики Telegram-канала MMI делают вывод, что по результатам февраля 2023 года лидерами по приросту средних номинальных зарплат в годовом выражении стали госуправление и военная безопасность (до 59,9 тыс. руб., на 17,6%), научные исследования и разработки (99,8 тыс. руб., 17,6%), трубопроводный транспорт (107,4 тыс. руб., 20,6%) и обрабатывающая промышленность (62,3 тыс. руб., 17%). В обработке зарплаты росли быстрее всего (23,2–27,5%) в отраслях, где значительна доля военной продукции, отмечают авторы канала. «Во всех остальных подотраслях динамика роста зарплат заметно скромнее»,— заключают они, предполагая, что этот разрыв будет увеличиваться.

Происходящее добавляет ясности в сюжет о рисках конкуренции государства и рынка за рабочую силу, на которые ранее указывали ЦБ и экономисты (см. “Ъ” от 5 апреля). Так, разворот деловых индексов в апреле уже во многом объясняется нехваткой работников. В марте спрос на труд рос на фоне прироста занятости, числа вакансий (по данным Минтруда) и снижения численности рабочей силы, фиксируют в ЦМАКП.

Артем Чугунов