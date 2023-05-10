От оценщиков ждут большего

Масштабные изменения в структуре собственности российских компаний после ухода западных инвесторов из-за военной операции РФ на Украине потребовали от властей активизации внимания к процессу оценки активов. Минэкономики разработало законопроект, предполагающий введение повышенных требований к исполнителям услуг по оценке госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков. Так, предлагается записать, что убытки возмещаются во всех случаях оценки, поскольку на практике, когда она необязательна, суды в признании убытков нередко отказывают, а также предусмотреть порядок возмещения убытков и возможность ограничения их размера в договоре. Эксперты полагают, что нововведения могут повысить прозрачность рынка и качество услуг, оценщики же ужесточение ответственности считают избыточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект изменений в закон об оценочной деятельности, который продолжает реформирование этой сферы. Как пояснил “Ъ” первый заместитель главы ведомства Илья Торосов, поправки «нацелены на защиту интересов государства как потребителя оценочных услуг, а также на обеспечение работоспособности механизмов ответственности за качество оценки». Проектом уточняется, что оценочной компания считается не просто при наличии в штате минимум двух оценщиков — для них эта организация должна быть основным местом работы. На уровне закона вводятся также повышенные требования к исполнителям услуг по оценке госимущества вне зависимости от того, кто их заказывает. Связано это с тем, что дополнительные требования предъявляются лишь при оценке госнедвижимости и при цене госконтракта от 500 тыс. руб., но оцениваться может любое госимущество, а заказывать оценку могут и иные лица уже вне конкурсных процедур, например арендаторы.

Согласно поправкам, оценщик должен будет иметь не менее десятка отчетов по оценке имущества и не менее трех — по оценке бизнеса, не привлекаться к дисциплинарной ответственности и не иметь случаев признания отчета недостоверным в течение трех лет. Компании должны иметь пятилетний опыт работы и не менее пяти оценщиков (хотя бы два должны соответствовать повышенным требованиям). Сейчас, поясняет Илья Торосов, в торгах на оценку госсобственности побеждает тот, кто предложил наименьшую цену, это порождает демпинг и некачественную оценку, поскольку контракт исполняют оценщики без достаточного опыта. По его словам, анализ закупок за шесть лет показал, что около половины контрактов на оценку госимущества заключены со снижением цены минимум на 50%, есть и контракты по цене всего 1 руб. Оценочная деятельность, говорит Илья Торосов, «не относится к благотворительной, и при оценке госсобственности наличие таких контрактов вызывает опасения».

Вторая новелла — усиление ответственности в случае причинения убытков заказчику или третьим лицам некачественной оценкой. В проекте уточняется, что возмещаются они вне зависимости от обязательности проведения оценки, а также в случаях невозможности использования отчета. Связано это с признанием действующего механизма неэффективным и с практикой — как рассказывает ректор Института профессионального образования Юлия Усова, «банкам, заказывавшим оценку стоимости залога, суды отказывают в признании убытков, поскольку такая оценка не является обязательной». При этом проектом вводятся последовательность возмещения убытков (см. «Ъ-Онлайн») и возможность установления в договоре их предельных размеров (сейчас — полная материальная ответственность).

Президент СРО «Союз "Федерация специалистов оценщиков"» Максим Скатов полагает, что ужесточать ответственность оценщиков нельзя, «она и без того избыточна», более того, ответственность при невозможности использования отчета может дать заказчику, у которого и так есть инструменты для «подстраховки» от некачественной оценки, поводы для злоупотребления своим положением. Вместо этого, считает он, улучшить качество оценки может повышение требований: условие, что оценочная компания должна быть основным местом работы, уже сделает рынок прозрачнее, поскольку бывает, что один оценщик числится в 15 организациях, но если повысить их еще серьезнее, например до пяти оценщиков, то «пара тысяч компаний с рынка уйдет и перестанет демпинговать». Как отмечает член совета по оценочной деятельности при Минэкономики Антон Вовк, проект позволит создать прозрачную систему отбора компаний для оценки госимущества, а также повысить качество таких услуг и снизить потери бюджетных средств. Юлия Усова также добавляет, что проект «снимает неработающую полную материальную ответственность за счет возможности фиксации ее предельного размера и делает работающим механизм страхования».

Отметим, что новации Минэкономики, которые обсуждаются уже несколько лет, теперь придутся ко времени в связи со значительными изменениями в структуре собственников многих российских активов после ухода западных инвесторов из-за военной операции РФ на Украине. В частности, оценка передаваемых российским собственникам долей иностранных компаний важна для Минфина, так как она используется при расчете так называемого налога на выход (см. “Ъ” от 29 марта).

Евгения Крючкова, Олег Сапожков