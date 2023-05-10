Вариации на тему «Вагнера»

Идея вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия») пригласить в парламент основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не обсуждается на уровне руководства нижней палаты: как поясняют думские источники “Ъ”, это «не институализированное предложение», к тому же с момента его выдвижения произошло «много событий». Думская оппозиция к инициативе единоросса относится по-разному: например, эсеры общение с бизнесменом приветствуют, а коммунисты выступают против «публичных перепалок» во время боевых действий. В администрации президента возможность визита господина Пригожина в Думу оценивают скептически, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что депутаты сами решают, кого к себе приглашать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С идеей позвать Евгения Пригожина в Госдуму Сергей Неверов выступил в конце апреля, сразу после интервью бизнесмена медиапроекту WarGonzo. В нем господин Пригожин заявил об острой нехватке боеприпасов, с которым столкнулась ЧВК «Вагнер» в ходе кровопролитных боев за Бахмут (Артемовск). «И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории»,— заявил тогда бизнесмен.

«Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление и его позицию, озвученные в опубликованном интервью»,— написал в своем Telegram-канале господин Неверов. Ответ господина Пригожина по запросу одного из СМИ вскоре опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина»: «Считаю, что Государственная дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога».

Руководители Думы и парламентских партий публично предложение вице-спикера Неверова по горячим следам не комментировали. По словам собеседников “Ъ” в Думе, пока эта инициатива не обсуждалась ни на уровне руководства палаты, ни во фракции «Единой России» (ЕР). «В партии и фракции к этому отношение как к личной инициативе»,— поясняет источник в ЕР. «Со стороны Сергея Неверова это было только предложение, а не приглашение. Такие решения может принять только совет Госдумы или ее председатель»,— говорит источник “Ъ” в Думе, хорошо осведомленный об обстоятельствах заявления вице-спикера. Напомним, что на этой неделе после двухнедельного отпуска депутаты работают в регионах, а первое после перерыва заседание совета палаты пройдет 15 мая.

Пока на уровне руководства парламента эта инициатива не рассматривается, так как реагировать по факту не на что, отмечает источник, близкий к руководству Думы: «Это предложение не имело институализированного характера. Непонятно, куда конкретно приглашать Евгения Пригожина: на пленарное заседание? В комитет? Или во фракцию?» Кроме того, Дума должна решать проблемы, а не занимать чью-то сторону (в дефиците боеприпасов господин Пригожин обвиняет Минобороны.— “Ъ”), и любые подобные мероприятия надо планировать исходя из этих целей, подчеркивает собеседник. По его мнению, инициатива единоросса может обсуждаться на совете Думы, но прежде вице-спикер сам должен выступить с конкретным предложением.

Связаться с господином Неверовым к моменту публикации “Ъ” не удалось. При этом осведомленный источник в Думе напоминает, что «с момента предложения Неверова произошло уже много событий, поэтому говорить об актуальности инициативы сейчас затруднительно». Отметим, что уже в мае Евгений Пригожин сделал еще несколько заявлений по поводу снабжения ЧВК «Вагнер» боеприпасами и вновь критиковал Минобороны за их дефицит. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ предлагал передать позиции, занимаемые ЧВК «Вагнер», бойцам подразделения «Ахмат». В последнем пока обращении от 9 мая господин Пригожин сообщил, что ЧВК получила только 10% от запрошенных боеприпасов и в случае отсутствия новых поставок 10 мая начнет выходить из Бахмута.

У думских оппозиционеров нет однозначной позиции по поводу целесообразности визита Евгения Пригожина в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя 5 мая обращение бизнесмена о возможном уходе из Бахмута, призвал к тому, чтобы с ним внимательно ознакомились «Верховный главнокомандующий, Совет Безопасности и Министерство обороны». При этом первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев считает, что в приглашении господина Пригожина в Думу нет необходимости: «У нас что, Пригожин СВО командует? Ну что он нам скажет? Все это пиар. Командует Герасимов (начальник Генштаба Валерий Герасимов.— “Ъ”), вот его и надо приглашать». А пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил “Ъ”, что, по убеждению коммунистов, любые действия, необходимые для обеспечения военных подразделений, должны предприниматься незамедлительно, но «публичные перепалки» во время боевых действий недопустимы. «Можно встретиться и в Госдуме для решения проблемы, но должна быть понятная цель. Нужно делать все, чтобы таких перепалок не было»,— подчеркнул депутат.

Депутат Василий Власов (ЛДПР) рассказал “Ъ”, что по собственной инициативе направил письма всем лидерам думских фракций, председателю комитета Думы по обороне Андрею Картаполову и в Минобороны с предложением провести встречу с Евгением Пригожиным. «Я предложил найти подходящий формат. Это может быть встреча в Думе, на площадке комитета по обороне или в Минобороны»,— пояснил либерал-демократ. По его словам, если у такой эффективной и боеспособной военной компании, как ЧВК «Вагнер», возникают проблемы с боеприпасами, то «бить надо во все колокола». В свою очередь, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил “Ъ”, что такие вопросы требуют обсуждения «в закрытом формате на совете Думы». «Мы не Министерство обороны, можем свою позицию заявить, можем выступить, можем обратиться. Полагаю, что площадка совета Думы позволила бы дать старт такому разговору, если депутаты Госдумы считают, что он требуется»,— отметил господин Нилов.

В «Справедливой России — За правду» (СРЗП) идею общения депутатов с основателем ЧВК «Вагнер» поддерживают. «Пригожин часто поднимает вопросы о проблемах в зоне СВО. Я считаю, что это делать необходимо, поскольку позволит более оперативно решить все возникающие на фронтах вопросы»,— заявил “Ъ” председатель партии Сергей Миронов, добавив, что сам уже встречался с господином Пригожиным «в стенах Госдумы» в апреле. По его словам, можно только приветствовать, если «эти же вопросы хотят обсудить коллеги из "Единой России"». «Чем больше информации будет у депутатов о положении дел на фронтах, тем эффективнее будет решение задач, поставленных в ходе СВО»,— уверен лидер СРЗП.

По словам осведомленного собеседника “Ъ”, близкого к администрации президента, там не одобряют публичного противостояния Евгения Пригожина и Минобороны. Источник “Ъ” в самой администрации полностью не отметает возможность приглашения бизнесмена в Госдуму, но его реальную вероятность оценивает невысоко, указывая, что это может иметь непредсказуемые последствия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос “Ъ”, есть ли у Кремля конкретная позиция по поводу этой инициативы, ответил лаконично: «Парламентарии сами принимают решения, кого приглашать».

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова