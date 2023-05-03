Газовые цены как ветром сдуло

Цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года из-за стабильно высокого предложения СПГ из США, теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии на ВЭС. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF снизился до $423 за 1 тыс. кубометров. Учитывая все эти факторы совокупно со слабым внутренним спросом на газ в ЕС, пока аналитики не видят причин для роста цен. Но признают, что по-прежнему существует угроза увеличения спроса на СПГ в Китае и полного прекращения поставок в Европу трубопроводного газа из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Европейские цены на газ продолжают снижаться. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF 3 мая достигал уровня июля 2021 года, упав на 1,4%, до €37 за 1 МВт•ч, или около $423 за 1 тыс. кубометров, следует из данных биржи ICE Futures. Спотовая цена на газ с поставкой на сутки вперед составила €36,6 за 1 МВт•ч, или около $420 за 1 тыс. кубометров. Фактически цены уже достигли значений, считавшихся в отрасли нормальными до начала конфликта на Украине.

На континент сейчас поступают рекордные объемы СПГ, запасы в подземных хранилищах находятся на высоком уровне, а сильный ветер и теплая погода снижают потребность в газе, используемом в отоплении и производстве электроэнергии. Выработка ветрогенерации в течение прошлой недели закрывала около 13% от потребности региона в электроэнергии, следует из данных WindEurope. 2 мая показатель составлял 13,8%.

С начала года фьючерсы на газ на континенте снизились примерно на 50%, а по сравнению с рекордными значениями весны 2022 года, когда цены поднимались почти до $3,9 тыс. за 1 тыс. кубометров,— более чем в восемь раз.

Столь высокая волатильность была вызвана снижением поставок трубопроводного газа из РФ после начала военных действий на Украине. Однако прошедшая зима прошла относительно спокойно из-за более мягкой, чем обычно, погоды и снижения спроса на СПГ со стороны Китая. Европа уже начала готовиться к следующему отопительному сезону, запасая газ в ПХГ.

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Сейчас на континент поступают рекордные объемы СПГ, преимущественно из США. В апреле, согласно данным GIE, импорт СПГ в Европу составил более 12 млрд кубометров. Как сообщал 3 мая Bloomberg, количество танкеров с СПГ, ожидавших разгрузки в течение 20 и более дней, в последние дни стабилизировалось на уровне 34 судов. Это означает значимый объем запасов на рынке.

«Учитывая слабый внутренний спрос, рекордные запасы в ПХГ и высокое предложение СПГ, не стоит ожидать скорого возврата к росту цен»,— считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

Согласно данным GIE, запасы газа в ПХГ ЕС превышают 60%. С высокой вероятностью странам ЕС удастся заполнить свои хранилища до уровня в 90% еще до начала отопительного сезона. Но низкие цены могут спровоцировать и рост спроса на газ в промышленности, который снижался в ЕС на протяжении всего прошлого года.

Чтобы стабилизировать рынок, Европе потребуется снижать потребление газа теми же темпами, что и в прошлом году (около 57 млрд кубометров), и сократить его еще на 55 млрд кубометров, считают аналитики McKinsey & Company в исследовании «Акт балансировки: обеспечение безопасности европейского газового и энергетического рынка».

«При дальнейшем снижении спроса и появлении новых источников поставок природного газа Европа сможет поддерживать существующие цены в течение следующих нескольких лет»,— говорится в исследовании.

Негативно на цены в ЕС может повлиять рост спроса на СПГ в Азии, что создаст дополнительную конкуренцию на рынке и приведет к росту цен и потенциальному сокращению поставок в Европу на 35 млрд кубометров, полагают аналитики McKinsey & Company. Июньский фьючерс по индексу Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, составляет около $415 за 1 тыс. кубометров, тогда как фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ составляет $350 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, уже сейчас на рынке существует азиатская премия.

Кроме того, как отмечают в McKinsey, остается риск полного прекращения трубопроводного импорта из РФ, что может снизить предложение в ЕС еще на 25 млрд кубометров в этом году.

Татьяна Дятел