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Два многоквартирных дома и шесть автомобилей получили повреждения после обстрела белгородского Шебекино

Первый обстрел со стороны Украины 9 мая пришелся на город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации властей, пострадавших нет, но снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами.

В жилых зданиях повреждены окна, балконы и фасады, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. Также, по его словам, посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы продолжают поквартирный обход на песте ЧП.

Накануне праздничного дня украинские военнослужащие обстреляли Белгородчину не менее восьми раз.

Владимир Зоркий

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