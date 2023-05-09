Два многоквартирных дома и шесть автомобилей получили повреждения после обстрела белгородского Шебекино

Первый обстрел со стороны Украины 9 мая пришелся на город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации властей, пострадавших нет, но снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами.

В жилых зданиях повреждены окна, балконы и фасады, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. Также, по его словам, посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы продолжают поквартирный обход на песте ЧП.

Накануне праздничного дня украинские военнослужащие обстреляли Белгородчину не менее восьми раз.

Владимир Зоркий