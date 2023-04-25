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Коммерсантъ FM
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Даже спецназ ГРУ пострадал от строителей

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях с гособоронзаказом

Как стало известно «Ъ», Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило четвертое уголовное дело в отношении уже осужденной за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ) бизнесвумен Татьяны Алябьевой. По версии следствия, уже подтвержденной частично Мосгорсудом, владелица ООО «СД Атриум» Алябьева получала крупные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны, а средства, полученные на строительство школ, многоквартирных домов и казарм в военных городках, выводила через подконтрольные ей фирмы-однодневки. Среди пострадавших оказалось даже Главное разведывательное управление (ГРУ).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сотрудники управления СКР по Юго-Западному административному округу Москвы вскрыли схему предполагаемого злоупотребления 45-летней Татьяны Алябьевой. Из фабулы возбужденного по этому поводу уголовного дела следует, что летом 2019 года владелица и гендиректор «СД Атриум» Алябьева, ее заместитель Петр Дорофеев и неустановленные лица аффилированного с Минобороны ФГУП «Главное военно-строительное управление по спецобъектам» решили злоупотребить своими полномочиями. Для этого они, по версии следствия, «вступили в преступный сговор и распределили роли».

В рамках достигнутых договоренностей неизвестные руководители ФГУПа тогда передали на субподряд «СД Атриум» полученный ими от Минобороны крупный заказ на реконструкцию казарменно-жилищного фонда военной части спецназа ГРУ «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

В соответствии с условиями госконтракта ООО было перечислено авансом 80% стоимости работ и материалов — 295 млн 95 тыс. руб. Однако к установленному договором сроку, 1 февраля 2020 года, новые казармы в части не появились.

Тогда Татьяна Алябьева и ее кураторы из ФГУПа объяснили задержку форсмажорными обстоятельствами, и лишь три года спустя следствие установило, что проблема на самом деле была в довольно странном распределении строительных подрядов. По данным СУ СКР, получив заказ, Татьяна Алябьева и ее заместитель «уступили» свои права на производство работ десятку других ООО. В их числе оказались, например, «Управление механизации», «К-Трейд», инженерно-технологическая фирма «Экотор», ТД «Электротехмонтаж» и «Квик Сейлз».

Как полагает следствие, все эти фирмы «имели признаки фиктивности» и не могли выполнять обязательства по контрактам, но были аффилированы с обвиняемыми или подконтрольны им. Татьяна Алябьева и Петр Дорофеев, как полагает следствие, «заведомо знали» об этом и «намеренно пошли на нанесение вреда законным интересам Минобороны» для извлечения личной выгоды.

По данным СУ СКР, коммерсанты перечислили в фирмы-пустышки по крайней мере 29 млн 900 тыс. руб., которые затем были истрачены на некие «не имеющие отношения к госконтракту» цели.

Стоит отметить, что с деятельностью Татьяны Алябьевой следствие разбирается уже несколько лет. К уголовной ответственности ее впервые привлекли еще в 2020 году после изучения деталей другого крупного гособоронзаказа — на проведение работ в части ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области. В рамках контракта в Иркутске-45 планировалось строительство целого комплекса школьных зданий — двух блоков для младших и старших классов, библиотеки, физкультурно-оздоровительного комплекса, столовой и т. д., стоимость работ составила 928 млн 735 тыс. руб.

Этот заказ, как было установлено расследованием, Татьяне Алябьевой переуступил другой аффилированный с Минобороны генподрядчик — АО «Главное управление обустройства войск». Получив право на строительство, «СД Атриум» по уже известной схеме распределило работы между тремя десятками фирм-пустышек и перевело на их счета, расположенные в таком же количестве банков, крупные авансы.

К 1 мая 2020 года, когда школу должны были сдавать в эксплуатацию, выяснилось, что объект готов на 3,5%.

В Черемушкинском райсуде Москвы, разбиравшем уголовное дело о строительстве в Иркутске-45 по существу, обвиняемая пыталась объяснить, что сроки производства работ сорвало неожиданное затопление водой котлована и необходимость изменения в связи с этим большинства проектных решений. Однако суд аргументы бизнесвумен не принял, признал ее виновной в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и назначил наказание в виде четырех лет колонии с отсрочкой приговора. Кроме того, Татьяне Алябьевой присудили штраф в размере 750 тыс. руб.

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Свою вину она не признала и подала в Мосгорсуд апелляционную жалобу на излишнюю суровость приговора. В свою очередь, решением райсуда осталась недовольна и Моспрокуратура, посчитавшая его слишком мягким. В итоге 24 февраля прошлого года городской суд, приняв аргументы надзора, изменил условный срок для осужденной на реальный. Военного строителя взяли под стражу в зале заседаний и отправили в СИЗО.

Интересно, что, оказавшись в новом для нее статусе, Татьяна Алябьева изменила свое отношение к расследованию.

По данным СУ СКР, она признала вину, раскаялась и даже заключила досудебное соглашение с Моспрокуратурой о сотрудничестве, в рамках которого рассказала следствию о других эпизодах злоупотреблений и роли в этих преступлениях своих вероятных сообщников. Благодаря ее показаниям в течение минувшей зимы следствием были выявлены и обвинены еще по крайней мере четверо предполагаемых участников злоупотреблений, допущенных при строительстве многоквартирного жилого дома для военнослужащих в Иркутске и «казарменно-жилого фонда» военного городка в Ульяновске. Следствие считает, что из выделенных на строительство этих двух объектов средств не менее 100 млн руб. были перечислены на счета фирм-однодневок и исчезли.

Последнее уголовное дело о строительстве казармы для спецназа из Солнечногорска также удалось возбудить благодаря раскаянию и сотрудничеству со следствием главной обвиняемой.

Сергей Машкин

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