Наклейным платежом

Банковский рынок ищет способы заменить сервисы бесконтактной оплаты, ушедшие из РФ. Одним из таких инструментов стали платежные стикеры с микрочипами, наклеиваемые на смартфоны (зачастую уже не поддерживающие платежных приложений). Одни банки уже выдали сотни тысяч этих инструментов оплаты и делают на них ставку, другие только начинают их тестировать. Потребители стикеров — это владельцы айфонов, оставшиеся без привычной функции оплаты телефоном, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВТБ объявил о запуске пилотного проекта среди действующих клиентов банка по оплате покупок с помощью платежных стикеров. В ВТБ считают платежный стикер более безопасным, чем обычная карта, поскольку его наклеиваемая часть не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC-кода — он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал.

Платежный стикер с NFC-чипом (Near Field Communication, «связь ближнего действия»), размещенный на корпусе или чехле смартфона, позволяет совершать бесконтактную оплату. Модуль NFC представляет собой небольшую плоскую катушку с микросхемой и антенной, сигнал от которой принимает смартфон. Чтобы оплатить покупку платежным стикером, нужно поднести к терминалу смартфон, на который он наклеен.

В январе несколько крупных банков объявили, что начнут наряду с пластиковыми картами, платежными кольцами, браслетами и др. выдавать клиентам платежные стикеры (см. “Ъ” от 23 января). Первым этот сервис предложил банк «Тинькофф», следом за ним Альфа-банк, затем МКБ. Сбербанк сообщил о начале тестирования платежных стикеров на 100 тыс. клиентов в феврале, Почта-банк запустил тестирование в середине апреля, а ВТБ — в начале мая. В ближайшие месяцы и ПСБ планирует предоставить клиентам такой сервис.

В банке «Тинькофф» “Ъ” сообщили, что к настоящему моменту выпущено более 600 тыс. стикеров. «Ежедневно выпускаем более 7–8 тыс. стикеров Tinkoff Pay и ожидаем сохранения текущей динамики»,— отметили в банке. Хорошие результаты показывают стикеры и в Альфа-банке. Там уже в первые дни доставили клиентам более 150 тыс. стикеров. «Спрос на стикеры растет: клиенты очень активно ими пользуются»,— рассказали “Ъ” в банке. А вот клиенты МКБ не так активно отреагировали на новый инструмент: пик спроса был в самом начале, так как клиенты соскучились по оплате с помощью телефона. «Мы фиксировали сотни продаж в день»,— говорят в банке.

Как рассказал “Ъ” источник на платежном рынке, многие крупные банки не торопились с выходом со стикерами. «На Android по-прежнему работает "МИР-Пэй", "СБПэй" работает и на Android, и на IOS, тем более что в скором времени им также можно будет платить, просто приложив телефон к терминалу, есть оплата по QR, наконец,— говорит он.— Стикеры, скорее всего, временный заменитель ушедших с рынка пэй-сервисов». Те, кто вышел на этот рынок первым и активно продвигает новую технологию, уже собрали все сливки, заключает собеседник “Ъ”.

Тем не менее эксперты видят определенные перспективы у платежных стикеров. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, отмечая, что это продукт, ориентированный практически исключительно на владельцев айфонов, для которых «схлопнулась» привычная оплата телефоном, считает, что потенциальная аудитория данного продукта может быть оценена, например, исходя из данных по продажам айфонов в РФ в 2022 году — 2,2 млн официальных и около 3 млн с учетом неофициальных продаж. Альтернативой платежным стикерам является использование СБП, при этом в варианте оплаты по NFC оно практически полностью соответствует сложившемуся пользовательскому опыту оплаты телефоном. «Проблема пока в том, что еще далеко не все терминалы в ТСП поддерживают оплату в "СБПэй" по NFC»,— говорит господин Прохоров.

Максим Буйлов