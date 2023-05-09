Представители России потребовали от пограничников Эстонии убрать плакат с надписью про Путина

Руководитель отделения полиции эстонского города Нарва Индрек Пюви сообщил, что российские представители инициировали встречу с эстонскими пограничниками. Она прошла в центре моста Дружбы (пограничная переправа между Эстонией и Россией).

Как рассказал господин Пюви изданию RusDelfi, поводом для встречи стал плакат, размещенный на стене средневекового Нарвского замка, который расположен на границе с российским Ивангородом. На плакате изображена надпись: «Putin War Criminal» («Путин — военный преступник»). О размещении плаката сегодня, 9 мая, в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщил расположенный в замке музей.

«Среди прочего обсуждался плакат, установленный на стене Нарвского музея, который российские представители потребовали от наших пограничников снять. Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката»,— рассказал Индрек Пюви, добавив, что встреча с российскими представителями продлилась около 15 минут.

Эстонское издание ERR cообщило, что накануне в Ивангороде на берегу пограничной с Эстонией реки установили большой экран для трансляции празднования Дня Победы (экран обращен в сторону Нарвы). Также, сообщает ERR, у границы расположена сцена для праздничного концерта, который ожидается вечером.

Лусине Баласян