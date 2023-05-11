Инвестиции в недвижимость растут

Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга в первом квартале 2023 года составил 30,6 млрд рублей, превысив показатели прошлого года на 43%.

По данным консалтинговой компании NF Group, объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга за первые три месяца 2023 года составил 30,6 млрд рублей, что на 43% больше, чем в первом квартале 2022 года (21,3 млрд рублей). В начале года отмечалось увеличение доли инвесторов — конечных пользователей, которые вложили в коммерческую недвижимость 12,6 млрд рублей против 5,3 млрд годом ранее.

Площадки под девелопмент традиционно заняли большую долю в объеме инвестиций и составили 19,9 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. Примечательно, что в этот период в структуре инвестиций появился новый сегмент, который в начале прошлого года отсутствовал: инвестиции в площадки под строительство гостиниц, на них пришлось 6% от общей суммы вложенных средств.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка и продавать свои активы. Таким образом, предложение пополняется качественными объектами, которые ранее были недоступны для покупки российским инвесторам. Объем инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости составил 10,7 млрд рублей, что на 67% больше, чем в первом квартале 2022 года. Сопоставимое значение пришлось на приобретение офисных и складских объектов: 5,5 и 5,2 млрд рублей соответственно. Объем инвестиций в гостиничную недвижимость составил 45 млн рублей, сократившись на 91% по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале 2023 года отмечалось увеличение доли инвесторов — конечных пользователей, которые вложили в коммерческую недвижимость 12,6 млрд рублей против 5,3 млрд годом ранее. Отчасти такая динамика связана с появлением на рынке качественных объектов. Объем инвестиций девелоперов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% и составил 9,7 млрд рублей.

Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге, говорит: «Несмотря на введенные ограничения и изменение правил для международных инвесторов, мы наблюдаем стабильный уровень инвестиционной активности в отрасли, что позволяет строить позитивные прогнозы на будущее. В условиях изменения количества и качества иностранного капитала российские игроки остаются на рынке и продолжают активно вкладывать в недвижимость. До конца года на рынке Петербурга мы прогнозируем увеличение присутствия инвесторов из Москвы и ожидаем новый виток развития офисного сегмента после запуска "Лахта-центра"».

Олег Привалов

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