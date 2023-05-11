Офисы Петербурга объявили вакансию

Доля вакантных офисных площадей в Санкт-Петербурге за первый квартал года, по подсчетам разных аналитиков, увеличилась минимум на 35,4%, а максимум — на 94%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка недвижимости отмечают, что сравнение с первыми тремя месяцами прошлого года не стоит считать показательным. Лучше ситуацию на рынке характеризует динамика арендных ставок, которые остаются стабильными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По сравнению с концом прошлого года рост вакансии на офисном рынке в первые три месяца 2023 года был незначительным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По сравнению с концом прошлого года рост вакансии на офисном рынке в первые три месяца 2023 года был незначительным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации Bright Rich | CORFAC International, за год объем вакансии на офисном рынке Петербурга вырос на 35,4%, с 345,7 тыс. кв. м на 1 апреля 2022 года до 468,02 тыс. кв. м в конце марта 2023 года. По данным компании Maris, объем вакансии изменился с 241 тыс. кв. м в январе — марте прошлого года до 469 тыс. кв. м в первом квартале 2023 года, то есть прирост составил 94%. В NF Group в Санкт-Петербурге подсчитали, что доля свободных офисных площадей класса А и В Северной столице увеличилась на 5 п. п. за год: с 6,2% в первом квартале 2022 года до 11,2% в первом квартале 2023 года.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, объясняет расхождения тем, что сравнивать такие показатели, как вакансия и ставки, следует по более длительному периоду, например, по полугодию. Первый квартал, как правило, имеет слабую динамику. «Сравнение первого квартала 2022 года, в котором было два стабильных месяца и месяц начала СВО, когда отток иностранных компаний еще не начался, и первого квартала 2023 года тем более нерелевантно»,— уверен господин Трушин.

По сравнению с концом прошлого года рост вакансии в первые три месяца 2023 года был незначительным, сходятся во мнении аналитики. Алена Волобуева, директор департамента исследований рынка компании Maris, уточняет, что в абсолютном выражении прирост свободных офисов составил 3,2%. В Bright Rich | CORFAC International подсчитали, что объем вакантных помещений с четвертого квартала 2022 года до конца первого квартала этого года увеличился на 6,6 тыс. кв. м.

Значительный рост вакансии не отражает реальной ситуации рынка, продолжает господин Трушин, ставки аренды остаются стабильными, а именно динамика ставки является ярким показателем резких колебаний вакансии. По подсчетам Bright Rich | CORFAC International, в январе — марте этого года арендные ставки увеличились незначительно по сравнению с 2022 годом: в классе А — с 2100 до 2170 рублей в месяц, в классе B+ — c 1510 до 1520 рублей, а в классе В снизились с 1290 до 1280 рублей.

По предварительным оценкам аналитиков, в дальнейшем в этом году на офисном рынке будет наблюдаться умеренный рост объема свободных площадей. Вакансия будет формироваться преимущественно приростом нового спекулятивного предложения.

В начале года «Ъ-СПб» сообщал, что договоры аренды по 16% офисных площадей зарубежных компаний, решивших прекратить деятельность в России, остаются нерасторгнутыми. По мнению аналитиков, сейчас большинство компаний, решивших прекратить бизнес в России, уже урегулировали вопросы с освобождением офисных площадей. «Процесс поглощения офисов, освобожденных иностранными компаниями, будет завершен к середине 2023 года»,— полагает господин Трушин.

Госпожа Волобуева соглашается, что фактор ухода зарубежных компаний не будет оказывать сколь-либо существенного влияния на рынок в текущем году (при условии неизменной геополитической ситуации). «Примерно 50% офисных площадей, высвободившихся на рынке после ухода иностранных компаний, уже нашли новых резидентов,— подтверждает эксперт.— Подобные офисные площади обладают высококачественной отделкой и инженерно-технической оснащенностью, иногда меблировкой и, как правило, расположены в престижных административно-деловых локациях, пользующихся спросом у потенциальных арендаторов».

Александра Тен